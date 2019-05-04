Başörtülü kadını 'Batman ve rahibeleri kabul etmediğini' söylerek reddeden spor salonuna tepki

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İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki Mirandola kasabasında bir spor salonu, başörtülü olduğu gerekçesiyle Müslüman bir kadını kabul etmeyince tepkiyle karşılaştı.

Modena kentine bağlı, yaklaşık 24 bin nüfuslu Mirandola ilçesinde yaşanan olay, 28 yaşındaki kadının belediye başkanına yazdığı mektupla ortaya çıktı.

Fas asıllı bir İtalyan vatandaşı olan Khadija Tajeddine isimli kadının anlatımına göre özel spor salonunun sahibi, "Batman ve rahibeleri kabul etmediğini" söyleyerek kendisini geri çevirdi. Tajeddine mektubunda şunları yazdı:

"Spor salonunun sahibi, Batılı olmayan bir şekilde giyindiğim gerekçesiyle beni kaydetmeyi reddetti. Nedenini açıklamasını istediğimde de başımdaki örtüyü ima ederek, spor salonuna Batman ve rahibeleri almadığını söyledi. 'Benim spor salonum, benim kurallarım' dedi."

Fas'ta doğan, 1999'dan bu yana ise İtalya'da yaşayan ve İtalyan vatandaşlığı alan Tajeddine, Belediye Başkanı'na, "Yasaları, anayasayı, anayasanın ilkelerini ve kaidelerini biliyorum. Bana yapılanın hiçbir özrü yok. Öfke, hayal kırıklığı ve üzüntü karışımı hislerimi tanımlamak güç. Bu olayı sizinle paylaşmak ve bu açıklanamaz ırkçılık eylemini kınamak isterim" diye seslendi.

Bu şikayeti üzerine Mirandola belediye yönetiminden Tajeddine'yle dayanışma mesajı geldi. Belediyeden yapılan açıklamada spor salonu sahibinin tavrı kınanarak Tajeddine'ye her türlü desteği vermeye hazır oldukları belirtildi.

Belediye, spor salonunun özel işletme olsa da kamu hizmeti verdiğini vurguladı ve şöyle devam etti:

"Spor salonunun kararı kabul edilemez, çünkü medeni biçimde birlikte yaşamanın dayanağı olan temel haklara aykırıdır. Maalesef, her geçen gün nefret ve korku tohumları ekenlerin yeni bir zehirli meyvesiyle karşı karşıyayız."

Haber medyada geniş yer bulurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar spor salonu sahibine, bazıları ise Khadija Tajeddine'ye destek veren mesajlar yazdı.

Salvini'ye 'nefret ve ayrımcılık' suçlaması

Ay sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde merkez-soldan aday olan Maria Cecilia Guerra da, Tajeddine'nin başına gelen olayda, koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortağı Lig partisi lideri Matteo Salvini'nin de sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Guerra, "Fas asıllı bir kızın başörtüsü taktığı gerekçesiyle özel bir spor salonuna kabul edilmemesi, Salvini'nin Lig'inin toplumumuzu zehirleyen nefret ve ayrımcılık ikliminin göstergesidir" dedi.

Geçmişte de İtalya ve Avrupa'nın "İslamileşmesi riskinden" söz eden Matteo Salvini, Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasında yaptığı açıklamalarda da Avrupa'nın "İslam halifeliğine dönüşme" tehlikesi altında olduğunu iddia ediyor.

Geçen hafta sonu Torino kentinde konuşan Salvini, "Avrupa ya şimdi kurtarılır ya da asla kurtarılamaz. Ya İtalya'da yaptığımız gibi kontrolü geri alırız ya da umudu ve geleceği olmayan bir İslam halifeliğine dönüşür" dedi. Perşembe günü de Macaristan'ı ziyareti sırasında yaptığı bir konuşmada "Yönetim solda olmaya devam ederse Avrupa'da yakında bir İslam halifeliği olacak" diye konuştu.