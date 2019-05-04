Hollanda'da Eritreli bir kız çocuğu tecavüzüne uğradığı kişiyle evlendirilmek istendi, savcılık inceleme başlattı

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Hollanda'da sığınmacı kampında kalan Eritreli bir kız çocuğunun, kendisine tecavüz eden kişi ile evlendirilmek istenmesi, tartışma yarattı.

Savcılık, ailelerin "Biz aramızda anlaştık, çocuklar evlenecek" açıklamasının ardından, tecavüz mağduru kız çocuğunun şikayetini geri alması üzerine, incleme başlattı.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), konuyu parlamento gündemine taşıdı.

Tecavüz olayı, geçen yıl Temmuz ayında, Tilburg kenti yakınlarındaki Oisterwijk kasabasında bulunan sığınmacı kabul merkezinde yaşandı.

O zaman 19 yaşında olan Eritreli bir genç, aynı ülkeden gelen 15 yaşındaki kız çocuğuna arkadan yaklaşarak, kafasına bir örtü geçirdi ve tecavüz etti.

Eritreli genç, tecavüz olayının ardından tutuklandı. Ancak mahkeme öncesi, zanlı ve kurbanın aileleri, "Biz aramızda anlaştık. Çocuklar birbiriyle evlenecek" açıklamasında bulundu.

Brabants Dagblad gazetesine göre, ailelerin bu kararı üzerine tecavüz mağduru kız çocuğu mahkemeye başvurarak, şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Ailelerin açıklaması be kurbanın şikayetini geri alması, savcılıkta ciddi şüphelere yol açtı.

Tecavüz sonrası hem kurbanın hem de yanındaki arkadaşlarının oldukça üzgün olduğunu belirten savcılık, şikayetin aile baskısı ile geri alınıp alınmadığı konusunda inceleme başlattı.

Savcılık, zanlının da tekrar sorgulanmasını istedi. Tecavüz zanlısı, "toplum için tehlike oluşturmadığını" ve "yanlış anlaşılma sonucu tutuklamdığını" savunarak, tahliyesini talep etti.

Ancak, savcılığın, şikayetin geri çekilmesi konusunda mağdura baskı yapıldığı şüphesi üzerine mahkeme, tahliye talebini raddetti.

'Herkes kendi kültürünü yaşarsa hukuk kalmaz'

Medyada, bazı ülkelerde mağdurların, "onurunu korumak için" aileleri tarafından tecavüzcüleriyle evlendirildiklerine vurgu yapılıyor.

Bunun, Eritre kültürünün de yer aldığı belirtiliyor. Mahkeme, bu konuda gerekirse Eritre kültürü alanındam uzman birine danışacak.

Ancak, "kurbanın tecavüzcüsü ile evlendirilmesi kültürü" tartışmalara neden oldu.

Medyada, "herkesin kendi kültürünü yaşatmaya kalkması halinde Hollanda hukukunun hiçbir anlamı kalmayacağı" vurgulanırken, şırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) de konuyu meclis gündemine taşıdı.

PVV tarafından, Adalet ve Sosyal İşler bakanlarının yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, zanlının en ağır şekilde cezalandırılması ve cezasının bitiminden sonra sınır dışı edilmesi istendi.

Önerge sahibi PVV Milletvekili Michail de Graaf, "Önce tecavüz et, sonra 'çözmek' için evlen. Eritre kültürü Hollanda'yı zenginleştiriyor; barbarlıkla ve reşit olmayan kızları mağdur ederek" dedi.

PVV Milletvekili Fleur Agema da, "Önce bağlanmışsınız ve tecavüze uğramışsınız, yeterince zarar görmemiş gibi bir de o canavarla evlenmeniz mi gerekecek?" görüşünü dile getirdi.