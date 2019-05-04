Suriye Azez'de çıkan çatışmada bir yüzbaşı hayatını kaybetti, bir binbaşı yaralandı
Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez ilçesinde çıkan çatışmada bir yüzbaşı hayatını kaybetti, bir binbaşı yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, 4 Mayıs 2019 tarihinde PKK/YPGli teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" dendi.
Açıklamada, çatışma sonrası belirlenen hedeflerin 'meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtaları ile derhal ateş altına alındığı' belirtildi.
Çatışmada yaralanan yüzbaşı kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, binbaşının tedavisi ise sürüyor.