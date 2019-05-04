Telif hakkı EPA Image caption İsrail Gazze'de 'militanlara ait hedefleri vurduklarını' söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'den '150'den fazla roket fırlatıldığını' söyleyip karşılık olarak Filistin topraklarına hava ve tank saldırısı düzenledi.

İsrail'in güneyinde sirenlerin çalması üzerine bölgede yaşayanlar sığınaklara kaçtı. Cumartesi günkü saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, iki İsrailli yaralandı.

Cuma günü Gazze Şeridi'nden açılan ateşte İsrailli iki askerinin yaralanması üzerine İsrail ordusunun misilleme olarak başlattığı saldırıda da ikisi Hamas militanı dört Filistinli ölmüştü.

Cumartesi günü de İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşılık olarak başlattığı hava saldırısında 'Hamas ve Filisin İslami Cihat Örgütü'ne ait 50 hedefin vurulduğunu' duyurdu.

İslami Cihat Örgütü açıklamasında İsrail'i, geçen ay Mısır arabuluculuğunda başlayan ateşkesi uygulamamakla suçladı.

Gazze'de Hamas yanlısı silahlı grup Mescid-i Aksa Muhafızları, Cumartesi günkü hava saldırılarında bir üyelerinin öldüğünü söyledi.

Telif hakkı AFP Image caption Gazze'den atılan roketler İsrail'in güneyinde yerleşim bölgelerine isabet etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında altı Filistinlinin yaralandığını ifade etti. Reuters haber ajansının haberine göre bölge sakinleri yaralananlardan ikisinin 'militan' olduğunu söyledi.

Filistin Eğitim Bakanlığı bölgede İsrail bombardımanı altında kalan okulların boşaltıldığını duyurdu.

İsrail'in güneyi Kiryat Gat'ta da şarapnel parçası isabet eden bir kadın ve Gazze'nin kuzeyine 10 km mesafede Aşkelon'da da bir erkek ağır yaralandı.

İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze'den atılan roketlerin çoğunun Demir Kubbe sistemiyle havada imha edildiği belirtildi.