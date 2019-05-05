İsrail Gazze'de AA ofisinin bulunduğu binayı da vurdu, Türkiye saldırıyı kınadı

Telif hakkı DHA Image caption İsrail'in Gazze'deki saldırılarında vurulan, AA ofisinin de bulunduğu bina

İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında içinde Anadolu Ajansı'nın (AA) ofisinin bulunduğu binayı da vurdu. Türkiye saldırılara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetle kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İsrail'in pervasızca sivil halkı hedef alan saldırıları kabul edilemez" derken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Batılı ülkelerden İsrail'i kınamalarını istedi.

Çavuşoğlu: İsrail'in saldırganlığının yeni göstergesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise AA binasının hedef alınmasının İsrail saldırganlığının yeni göstergesi olduğunu söyledi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ise yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansına ve çalışanlarına yapılan bu saldırı, özgür basına ve kitlelerin haber alma hürriyetine yapılmış bir saldırıdır" dedi. Kazancı, "Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki bu saldırılar bizi yıldıramaz" ifadesini kullandı.

Kazancı ayrıca, çalışanların, saldırıdan kısa süre önce binayı terk etmesinin can kaybını önlediğini belirtti.

İsrail'den ise henüz binanın vurulmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Telif hakkı Getty Images Image caption İsrail'in saldırıları sonucu hasar almış bir bina

Abbas: Sessiz kalınması İsrail'i teşvik ediyor

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da İsrail'i Gazze'deki hava saldırılarını kınadı.

Abbas, "İşlediği suçlara ve uluslararası hukuku ihlallerine karşı sessiz kalınması, İsrail'i Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemeye devam etmeye teşvik ediyor" dedi.

Telif hakkı Reuters Image caption Bir Filistinli İsrail'in hava saldırılarında yıkılmış evinin önünde otururken

İsrail: 400'den fazla roket atıldı

Öte yandan, İsrail Cumartesi sabahından bu yana Gazze'den 400'den fazla roket atıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, hava saldırılarında Hamas ve İslami Cihad'a ait olduğunu belirttiği 200'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu.

Filistinli yetkililer İsrail'in hava saldırılarında aralarında bir anne ve bebeğinin de olduğu 7 kişinin hayattını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusu ise anne ve bebeğinin, Hamas'ın roket saldırısı sonucu öldüklerini iddia ediyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Aşkelon'da Gazze'den atılan roketin düştüğü bölge

Ülkenin güneyindeki Aşkelon kentinde ise bir İsrailli Gazze'den atılan bir roketin evine isabet etmesi sonucu öldü.