Telif hakkı AFP Image caption Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye Venezuela'da rejimi değiştirmeye yönelik planlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Bu planlar için "sorumsuzca" diyen Lavrov, ABD'nin uluslararası hukukun çizdiği sınırlar içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov bu açıklamaları Moskova'da Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yla görüşmesi sonrası yaptı.

Rusya, Ocak ayında muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen ülkelerin başında geliyor.

Çin ve Türkiye de Maduro'yu desteklerken, ABD'nin de aralarında olduğu 50'den fazla ülke Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak görüyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza'dan muhalefete çağrı: Masaya oturalım

Jorge Arreaza ise muhalefeti, ülkenin ciddi siyasi ve ekonomik sorunlarının çözümü için kendileriyle masaya oturmaya çağırdı.

Lavrov, Perşembe günü Finlandiya'da Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görülşecek.

Pompeo-Lavrov görüşmesinde en önemli gündem maddelerinden biri de Venezuela'daki gelişmeler olacak.

Guaido geçen hafta kendisine destek verdiğini söylediği askerlerle kamera karşısına geçmiş ve Maduro'nun görevden alınması çağrısı yapmıştı.

Venezuela hükümeti ise Guaido'nun çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş ve girişimin bastırıldığını duyurmuştu.

Muhalif liderlerden Leopoldo Lopez ise Venezuela'nın başkenti Caracas'taki İspanya Büyükelçiliği'ne sığınm

İspanya, Lopez'i Venezuela yönetimine teslim etmeyeceğini açıklamıştı.