Acil iniş sırasında alev alan Aeroflot uçağında 41 kişi hayatını kaybetti

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Aeroflot uçağı "teknik nedenlerle geri dönüşü sırasında alev aldı

Rus ulusal havayolları Aeroflot'a ait bir uçağın Moskova'nın Sheremetyevo Havaalanı'na acil inişi sırasında alev alması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcuların yanan uçaktan çıkabilmek için acil çıkış kapılarındaki şişme kaydırakları kullandıkları görülüyor.

Görgü tanıklarından biri, 78 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçaktan sağ kurtulanların olmasının "mucize" olduğunu söyledi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, hayatını kaybedenler arasında iki çocuk ve bir uçuş görevlisi de bulunuyor.

Aeroflot, uçağın "teknik nedenlerle" geri döndüğünü söyledi, ancak başka ayrıntı vermedi.

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Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağı, Sheremetyevo Havaalanı'ndan Murmansk şehrine gitmek üzere yerel saatle 18.02'de ayrıldı.

'Mürettebat yolcuları kurtarmak için her şeyi yaptı'

Kalkıştan kısa bir süre sonra "arıza" nedeniyle uçuş ekibinin acil iniş için izin istediği öğrenildi.

Aeroflot yaptığı yazılı açıklamada, acil inişin ardından pistte uçağın motorunun alev aldığını kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamada, "mürettebatın yolcuları kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları" ve yolcuların 55 saniye içinde tahliye edildiği belirtildi.

Hayatta kalan yolculardan biri, Dmitry Khlebushkin, uçuş görevlilerine müteşekkir olduğunu kaydetti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uçuş görevlileri sayesinde hayatta kaldım" dedi.

Havaalanında uçağına binmek için bekleyen yolcu Patrick Horlacher BBC'ye yaptığı açıklamada, uçağa binmesinden dakikalar önce başka bir uçağın alevler içinde kaldığını görmenin "şoke edici olduğunu" söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın açıldığı bildirildi.