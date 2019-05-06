Venezuela: Guaido ABD'nin askeri müdahalesi dahil tüm seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi

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Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido BBC'ye verdiği röportajda, ABD'den askeri müdahale talebinde bulunmak da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi.

Guaido, ABD'nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili görüşleri sorulduğunda, Maduro yönetiminin "ülkeye felaket getiren süreci daha da radikalleştirmesi" halinde "tüm seçenekleri değerlendireceğini" kaydetti.

Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Ocak ayında kendisini geçici Devlet Başkanı ilan etmiş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun kazandığı seçimlerin meşru olmadığını savunmuştu.

Rusya, Çin, Küba ve Venezuela ordusunun üst düzey liderleri tarafından desteklenen Maduro ise görevden ayrılmayı reddediyor.

Guaido, aralarında ABD, İngiltere ve çoğu Latin Amerika ülkesinin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkenin desteğine sahip.

BBC'ye verdiği röportajda, ABD'nin kendisine verdiği desteğin "kesin" olduğunu savunan Guaido, "Bence Başkan (Donald) Trump'ın pozisyonu sabit ve buna tüm dünya gibi biz de minnettarlık duyuyoruz" dedi.

Rusya: ABD rejimi değiştirmeye çalışmaktan vazgeçsin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü ABD'ye Venezuela'da rejimi değiştirmeye yönelik planlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Lavrov bu açıklamaları Moskova'da Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yla görüşmesi sonrası yaptı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (solda) ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin ardından Cuma günü gazetecilere açıklama yapan Trump, Venezuela konusunda Moskova ile benzer bir tutumda olduğunu söylemişti.

Trump, "(Putin) Venezuela'ya müdahil olmak istemiyor, sadece Venezuela'da olumlu gelişmeler olduğunu görmek istiyor. Ben de aynı düşüncedeyim. İnsani yardım ulaştırmak istiyoruz" demişti.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazar günü ABC'ye verdiği röportajda Rusya'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

Pompeo, "Oldukça açık, Rusları istemiyoruz, İranlıları istemiyoruz, Kübalıları istemiyoruz" dedi.

Guaido yenildi mi?

Guaido, geçen hafta kendisine destek verdiğini söylediği askerlerle kamera karşısına geçmiş ve ordudan Maduro'nun yönetimine karşı ayaklanmalarını istemişti.

Maduro ise ordusunun desteğinin arkasında olduğunu göstermek için başkent Caracas'taki bir askeri üste ordu mensuplarıyla çevrili şekilde konuşma gerçekleştirmişti ve "darbe girişimi" olarak nitelendirdiği girişimin bastırıldığını duyurmuştu.

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Ancak Guaido BBC'ye verdiği röportajda, kendisinin değil, Maduro'nun "tekrar tekrar yenildiğini" savundu.

"Bence kendine en fazla zarar veren Maduro" dedi. "Tekrar tekrar yeniliyor. Aşırı derece zayıf, gittikçe artan bir şekilde yalnızlaşıyor ve uluslararası desteği yok. Tam tersi biz kabul ve destek görüyoruz, geleceğe yönelik seçeneklerimizi artırıyoruz."

Guaido röportajda, "ordu güçlerinin artık Maduro'yu desteklemediğinin açıkça görüldüğünü" de öne sürdü.