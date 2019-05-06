Trump'ın ek gümrük vergisi tehdidinin ardından Çin borsası sert değer kaybı yaşadı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ek vergi tehdidinin ardından, Çin borsası haftaya yüzde 5'in üzerinde düşüşle başladı, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmeleri için belirsizliğin arttığı uyarıları yapılıyor.

Trump Cuma günü Twitter üzerinden 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününün vergilerini iki katından fazla arttıracağını belirtmiş ve ek vergiler getireceğini kaydetmişti.

Son günlerde iki ülkenin bir ticaret anlaşmasına varmaya yakınlaştığı konuşuluyordu.

Çin bu hafta, iki ülke arasındaki ticaret savaşını bitirmeyi hedefleyen görüşmeler için Washington'a bir heyet göndermeyi planlıyordu.

ABD basını, Çin'in Başbakan Yardımcısı Liu He'nin başkanlığında Çarşamba günü yeniden başlaması planlanan görüşmeleri iptal etmeyi düşündüğünü yazıyor.

Bazı haberlere göre Çinliler görüşmelere katılmaları için 100 kişilik bir heyet göndermeyi planlıyorlardı.

Çin hükümeti henüz Trump'ın duyurusuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,7 düştü, Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 5,5'lik bir düşüş sergiledi.

Eurasia Group'un Asya Sorumlusu Michael Hirson, Trump'ın "beklenmedik vergi artışlarının, ticaret görüşmeleri son aşamaya girdiğinde geldiğini" söyledi.

Hirson, "Bu hareketi müzakereleri belirsizliğe sürükledi, bu da açmazın daha da uzaması riskini taşıyor, hatta ABD başkanlık seçimlerine kadar bile sürebilir" dedi.

Trump Cuma günü, bazı ürünlerdeki yüzde 10 vergi diliminin yüzde 25'e çıkarılacağını ve vergilendirilmeyen 325 milyar dolar değerindeki ürüne de kısa zaman içinde yüzde 25 oranında vergi getirilebileceğini kaydetmişti.

Trump buna gerekçe olarak ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin çok yavaş ilerlemesini gösterdi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Mayıs 2019

Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Pekin'de yürütülen görüşmelerin "verimli" geçtiğini kaydetmişti.

Bu müzakerelerin sonu mu?

Şimdiye kadar ABD, Çin'i haksız rekabetle suçlayarak, 250 milyar dolar değerindeki Çin ürününe vergi getirdi.

Pekin buna karşılık 110 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe gümrük vergisi getirerek, ABD'yi "ekonomi tarihindeki en büyük ticaret savaşını başlatmakla" suçladı.

Gelen haberlere göre, son günlerde Amerkalı yetkililer, Çin'in anlaşma kapsamında verdikleri bazı sözlerden dönmek istemeleri nedeniyle tepkili.

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD, Çin malları için en büyük pazarı oluşturuyor

Bloomber Economics'ten baş ekonomist Tom Orlik, "Müzakerelerin çöküyor olması muhtemel, Çin'in yeterince ödün vermiyor olmasıyla, vergilerde artış gerçekçi bir olasılık" dedi ve şöyle devam etti.

"Bizim bakış açımıza göre, bu yeni tehdit daha çok, görüşmelerin son günlerinde birkaç ufak tefek taviz alma girişimi."

Hem Amerikan hem de uluslararası firmalar ticaret savaşından olumsuz etkilendiklerini kaydediyorlar.

IMF, geniş ölçekli bir ticaret savaşının küresel ekonomiyi zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.