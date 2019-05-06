Venezuela'da Ocak ayında kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, "ABD'nin askeri müdahalesi" dahil tüm seçenekleri değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Guaido, "Bence Başkan (Donald) Trump'ın duruşu net ve tüm dünya gibi biz de bunun için minnettarız" dedi.

Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu üçüncü kez devirmeye çalışması ve yine başarısız olması sonrası, "liderliğinin sarsılıp sarsılmadığı" ile ilgili soruya ise "kaybedenin Maduro olduğu" yanıtını verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen ülkelerin başında Rusya geliyor.

Çin ve Türkiye de Maduro'yu desteklerken, ABD'nin de aralarında olduğu 50'den fazla ülke Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak görüyor.