Madonna: Çocuklarıma cep telefonu almak aramızdaki ilişkiyi bitirdi

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Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna çocuklarına 13 yaşında cep telefonu verdikten sonra aralarındaki ilişkinin koptuğunu söyledi.

Vogue Dergisi'ne konuşan Madonna "Çocuklarıma 13 yaşına geldiklerinde cep telefonu vererek hata ettim. Çocuklarımla ilişkimi bitirdi. Bütünüyle değil elbette ama telefonlar hayatlarının çok çok büyük bir parçası haline geldi. Görsellere boğuldular ve kendilerini diğer insanlarla kıyaslamaya başladılar. Bu gelişimleri için çok kötü" dedi.

6 çocuğu olan Madonna Portekiz'in Lizbon kentinde yaşarken zamanın çoğunun çocukları okula getirip götürmek ya da küçük oğlunu futbol maçlarına taşımakla geçtiğini ve yalnız hissettiğini söyledi.

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Madonna evlatlık oğlu David'in telefonundan mahrum bırakıldığını ve çocukları arasında en çok David'in ona benzediğini de ekledi.

"En fazla ortak noktam onunla var. Beni anladığını seziyorum" dedi. David Lizbon'da Benfica futbol kulübünün akademisinde yetişiyor.

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Buna karşın pop yıldızı 22 yaşındaki kızı Lourdes'un sosyal medya alışkanlıkları konusunda sitemkar:

"Dürtüleri benimki gibi değil. Sosyal medyanın ona baş belası olduğunu ve onda 'İnsanlar bana Madonna'nın kızı olduğum için bazı şeyler verecek' hissi yarattığını hissediyorum. Ona diğer ünlü insanların çocuklarından örnekler veriyorum. Ünlü birinin kızı olabilirsin ama yapacaklarınla ciddiye alınırsın".

Geçen yıl 60 yaşında giren şarkıcı müzik endüstrisinde yaş ayrımcılığını eleştiriyor. Madonna geçmişte insanların onu "yeterince güzel olmamak ya da yetenekli olmamak" bahaneleriyle susturmaya çalıştığını söyledi.

Telif hakkı Reuters Image caption 2019 ABD Billboard Müzik Ödülleri'nde Madonna Maluma ile sahneye çıktı.

"Şimdi de yeterince genç değilim" dedi.

Madonna ABD'de Billboard 100 şarkı listelerinin 60 yıllık tarihinde en başarılı solo sanatçı ilan edildi.

Şarkıcının yarattığı ikinci kişiliği Madame X karakteri altında Medellin isimli şarkısını piyasaya sürdü. Santçının 14. albümü yakında hayranlarıyla buluşacak.