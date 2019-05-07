Fil Adam Joseph Merrick'in mezarının bulunduğu iddia edildi

Telif hakkı PA Image caption Joseph Merrick doktorları hem zekası hem de hassasiyetiyle şaşırmıştı.

Fil Adam olarak bilinen Joseph Merrick'in mezarının 130 yıl sonra bulunduğu ileri sürüldü.

Merrick iskelet ve yumuşak doku deformasyonu nedeniyle yaşadığı dönemde ucube gösteri öznesi ve tıbbi merak konusu olmuştu.

Merrick'in iskeleti ölümünden bu yana Royal London Hastanesi'nde korunuyor.

Ancak yazar Jo Vigor-Mungovin 1890'da vefatının ardından Merrick'in yumuşak dokusunun Londra Şehir Mezarlığı'na gömüldüğünü söylüyor.

Zor bir ergenlik döneminden ve gösterilerde sergilenerek geçen yıllardan sonra Merrick, Whitechapel semtindeki Londra Hastanesi'ne getirildi. Hastane personeli Merrick'in zekası ve hassas kişiliği karşısında şaşırmıştı.

Merrick Mayıs 1887'de mütevazı bir üne kavuştu ve Galler prensesi Alexandra tarafından ziyaret edildi ve prensesten düzenli olarak Noel kartpostalları almaya başladı.

Ölümünün ardından Merrick'in vücudu parçalara ayrıldı ve iskeleti anatomik örnek olarak saklandı.

Joseph Merrick

Telif hakkı Bieleckicollection/Getty Image caption Merrick'in hikayesi 1980'de filme uyarlanmıştı.

Ağustos 1862'de Leicester kentinden doğdu

Hastalığı beş yaşına kadar başlamadı

Leicester'de yoksullar evinde tanıştığı bir kişi onu 1884'te ülke içinde gezdirerek gösterip para toplamaya başladı

Soyulup terk edildikten sonra 1886'da Londra'ya dönen Merrick, Doktor Frederick Treves ile temasa geçti ve Londra Hastanesi'nde bir odada yaşamaya başladı

Baş çevresi 91 cm, sağ bileği 30 cm ve parmaklarından biri 13 cm idi

11 Nisan 1890'da 27 yaşında yatmaya çalışırken başının ağırlığını kaldıramadığı için oksijensiz kalarak öldü

Hastalığının nedeni hala tam olarak bilinmiyor ancak araştırmacılar ender bir genetik hastalık Proteus sendromu olduğunu düşünüyor

Öyküsü bir kaç kitaba, ödül alan bir filme ve John Hurt'ün başrolünü oynadığı filme ilham verdi

Merrick hakkında bir biyografi yazan Vigor-Mungovin, Merrick'in yumuşak dokusunun gömüldüğünü ancak yerinin takip edilmediğini söyledi.

"Bu bana sorulduğunda, pek de düşünmeden büyük olasılıkla Jack the Ripper kurbanlarının gömüldüğü yere gömülmüştür dedim. Sonra eve gidince iyice düşündüm ve Epping Ormanı yakınındaki Londra Mezarlığı ve Krematoryumunun kayıtlarına bakmaya başladım. Ölüm tarihine yakın bölümlere bakarken Joseph Merrick'in ismini ikinci sayfada gördüm" diyor.

Telif hakkı Google Image caption Bu fotoğraftaki demir kapılar Merrick'in Leicester'da kaldığı yoksullar evinin kapıları

Vigor-Mungovin Victoria döneminin detaylı kayıtlarının bunun yüzde 99 Fil Adam'ın mezarı olduğunu gösterdiğini savunuyor.

"Joseph 11 Nisan'da öldü, gömülme tarihi 24 Nisan 1890. İkameti olarak Londra Hastanesi görünüyor ve yaşının 28 olduğu yazıyor. Ancak o dönem yaşlarda hatalar olabiliyor. Adli tabip olarak Wynne Baxter yazıyor ki Joseph'in soruşturmasını onun yürüttüğünü biliyoruz. Her şey uyuyor. Rastlantı olamayacak kadar fazla" dedi.

Telif hakkı Jo Vigor-Mungovin Image caption Kayıtları inceleyen Vigor-Mungovin Merrick'in mezarı olduğu noktaya çiçek bırakırken

Daha önce Merrick umumi bir bahçe sınırları içinde anılıyordu, şimdi Vigor-Mungovin belirli bir noktanın tespit edildiğini söyledi.

"Yetkililer bu noktayı işaretlemek için küçük bir plaket yapılabileceğini söyledi ki bu harika olur. Umarım memleketi Leicester'de de bir anıt yapılır".

Londra Şehri Mezarlığı'ndan konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmedi.