Telif hakkı HBO Image caption Game of Thrones sahnesi

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin dün gece yayımlanan bölümünde kahve zinciri Starbucks'a ait bir kağıt bardak görüldü.

Dizinin hayranları, bu sahne sonrası sosyal medyada ne kadar şaşırdıklarını ifade eden mesajlar paylaştı.

Birçok mesajda ise diziyle alay edildi.

Son bölümde, dizinin başlıca karakterlerinden Daenerys Targaryen'in yemek masasında, üzerinde plastik kapağı bulunan bir kağıt Starbucks bardağı görülüyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Starbucks Winterfell'de şube açmış", "Daenerys, uzun bir gecenin ardından Starbucks içiyor gibi görünüyor" gibi sahneyle dalga geçen mesajlar paylaştı.

Türk Twitter kullanıcıları da sahneye kayıtsız kalmadı.