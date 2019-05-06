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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) itirazını haklı bularak İstanbul'da seçimlerin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

YSK, kararına gerekçe olarak devlet memuru olmayan kişilerin sandık başkanı olarak atanmasını gerekçe gösterdi.

Kurul bu kararı, 4'e karşı 7 oyla aldı.

4 üye arasında YSK Başkanı Sadi Güven de var.

YSK, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Maltepe, ve AKP'nin ise Büyükçekmece ilçeleriyle ilgili başvurularını da bugün karara bağlayacak.

Kurulun bu ilçelerde seçimlerin iptali yönünde karar vermemesi durumunda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek.

İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilecek

AKP'nin olağanüstü başvurusunu karara bağlayan YSK'nin, seçimi iptal etmesi nedeniyle, 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık mazbatası iptal edilecek ve yeni bir isim geçici belediye başkanı olarak görevlendirilecek.

Seçimin iptali ile yeni seçim süreci de başlamış olacak.

YSK'nin daha önce, olağan itirazlar üzerine iptal kararı aldığı Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçelerinde seçimler 2 Haziran'da yenilenecek.

İstanbul seçimleri, olağanüstü başvuru sonucu iptal edildiği için bu tarihte seçimin yapılması zorunluluğu bulunmuyor.

Yasa gereği 2 ay içinde seçim yapılması mümkün olduğu için YSK yeni bir tarih belirledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yenilenecek.

Aynı aday ve listelerle mi gidilecek?

YSK'nin yenilenen seçimlere ilişkin kararı uyarınca, 31 Mart'taki seçime katılan partilerin adayları yarışacak.

Ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle herhangi bir adayın seçime katılamaması halinde, seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar yeni aday ismi bildirebilecek.

YSK kararı uyarınca, seçmen listeleri yenilenmeyecek. 31 Mart'ta yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri aynen kullanılacak.