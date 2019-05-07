Telif hakkı Keith Raniere Conversations/Youtube Image caption Keith Raniere'in bir "köle ve efendi" sistemini yönettiği iddia ediliyor.

ABD'de kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak "seks tarikatı" olduğu iddia edilen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere bugün New York'ta yargıç karşısına çıkacak.

Keith Raniere; kadınları kurduğu gizli seks tarikatına sokup, köleleştirmekle, aç bırakmakla, adının baş harflerini vücutlarına damgalamakla, tehdit edip cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Federal Savcılar ayrıca 58 yaşındaki Raniere'yi üyelerine hayata benzersiz bir bakış sunmayı önerdiği Nxivm adlı grubu, kadın ticareti, çocuk pornosu ve küçük yaşta birinin cinsel tacize uğratılması gibi suçlar için paravan olarak kullanmakla suçluyor.

Raniere'nin "köleleri" oldukları iddia edilen bazı kadınların duruşmada ifade vermesi bekleniyor. Kimlerin ifade vereceği henüz açıklanmadı.

Smalville dizisinin yıldızı Allison Mack ve Seagram içki şirketinin varisi Clare Bronfman, Raniere'ye yardım etme suçlamalarını daha önce kabul etmişlerdi.

Jüri üyeleri 6 hafta sürmesi beklenen duruşmalarda, rahatsız edici ifadeler dinleyecekleri ve kanıtlar görecekleri yönünde uyarıldı.

Savcıların Raniere'nin bilgisayarında ele geçirilen ve kurbanlarından biri olduğu iddia edilen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını da kanıt olarak sunacakları belirtiliyor.

Mack ve Bronfman'ın da aralarında bulunduğu 5 kadın, geçtiğimiz aylarda suçlamaları kabuletmiş ve seks tarikatıyla ilgili yargıç karşısına çıkacak tek olarak Raniere kalmıştı.

Ömür boyu hapis cezası alabilir

Allison Mack, gözyaşları içinde verdiği ifadede 2 kadına kendisi ve diğer Nxivm üyeleriyle cinsel ilişkiye girmeleri için şantaj yaptığını itiraf etmişti.

Grubun başlıca mali destekçisi olan Bronfman da geçen ay suçlamaları kabul etmişti

Bronfman ile Meksika'ya kaçtıktan sonra Mart 2018'de gözaltına alınan Ranieri'nin avukatı ise, müvekkilinin kadınlarla girdiği cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savunmuş ve çocuk pornosu ve çocuklara cinsel taciz suçlamalarını reddetmişti.

Raniere, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabilir

Telif hakkı Jemal Countess Image caption Mack, soruştumada suçlanan altı kişiden biriydi.

"Nexium" diye okunan Nxivm grubu 1998'de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıktı.

Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı'nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor.

Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor.