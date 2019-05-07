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İngiltere'de yayımlanan Financial Times, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimi sonuçlarını iptal etmesi ve seçimlerin tekrarlanması kararının ülkede "siyasi kargaşa olasılığını" artırdığını yazdı. Haberde, kararın "Türk demokrasisinin durumu konusunda Erdoğan'a yönelik eleştirileri artıracağı" yorumu da yapıldı.

Financial Times'ın haberi, "Yüksek Seçim Kurulu dün İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimi sonuçlarını iptal etti ve seçimlerin tekrarlanması kararını verdi, bu da ülkede siyasi kargaşa olasılığını daha da artırdı" cümlesiyle başlıyor.

Ayla Jean Yackley ve Robin Wigglesworth imzalı haberde, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oy farkla seçimleri kazandığı ve oyların yeniden sayımının sonucu değiştirmemesinin ardından geçen ay 5 yıllık görev süresine başladığı kaydediliyor.

Ardından haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir dizi seçim hilesi ve usulsüzlük olduğunu öne sürdüğü belirtiliyor.

Haberde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Adıgüzel'in "AKP'ye karşı seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Millet iradesinin ayaklar altına alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur. Bu düpedüz diktatörlüktür!" sözlerine yer veriliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Türkiye'de seçimlerin iptali nadir görülüyor ve geçen yıl yetkileri artırılmış bir Cumhurbaşkanı olarak seçilip, parlamentonun iradesinin zayıflatıldığı bir sisteme geçildikten sonra, Türk demokrasisinin durumu konusunda Erdoğan'a yönelik eleştiriler artacak gibi duruyor."

Gazete, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın geçen ay Erdoğan'a "Avrupa değerlerine" bağlı kalma ve seçimin sonuçlarına saygı duyma çağrısı yaptığını da hatırlattı.

Kararın zaten endişeli olan yatırımcıların güvenini daha da sarsacağı belirtilen haberde, kararın ardından Türk Lirası'nın yüzde 2,2 oranında değer kaybederek ABD dolarının TL karşısında Ekim 2018'den beri ilk kez 6 düzeyini aştığı belirtildi.

İmamoğlu'nun, Türkiye'nin 16 milyon nüfuslu ekonomik güç merkezi İstanbul'u kazanmasının, AKP'ye şehirdeki 25 yıllık kontrolünü kaybettirdiği belirtilen yazıda ayrıca, "Muhalefeti AKP'ye ve ülkedeki hakimiyetini yavaş yavaş artıran Erdoğan'a karşı harekete geçirdi" deniliyor.

Haberde, Türk yetkililerinin geçen hafta İstanbul seçimleriyle ilgili soruşturma başlattığı ve Anadolu Ajansı'nın bazı seçim kurulu üyelerinin Fethullah Gülen yapılanması ile ilişkili olduğunu bildirdiği bilgisi de yer alıyor.