Telif hakkı Getty Images

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesi Hollanda medyasında da geniş yer buldu.

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden Volkskrant, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YSK kararı ile istediğini elde ettiği görüşüne yer verdi.

Haberde, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'nin, "YSK'nın hükümetin baskısı altında karar aldığı ve 60 yıl sonra Türkiye'de seçimlerin meşruiyetinin sona erdiğine" ilişkin değerlendirmesi de yer aldı.

Ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf ile ADgazetesi ise YSK'nın iptal kararını "Erdoğan'ın partisi istediğini aldı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

'AKP'nin baskısı ile İstanbul yeniden seçime gidecek'

NRC gazetesi ise "AKP'nin baskısı ile İstanbul yeniden seçime gidecek" başlığıyla verdiği haberde, muhalefetin "boykot ya da umut" ikileminde olduğunu yazdı.

Haberde, YSK'nın seçimlerden 36 gün sonra aldığı kararın, Türkiye demokrasisi ve ekonomisi için geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine vurgu yapıldı.

Gazeteye göre, Türkiye'de bazı muhalifler, 23 Haziran'da yenilenecek seçimi AKP'yi daha büyük bir farkla yenmek için fırsat olarak görüyor. Bazı seçmenler ise yeni seçime katılmanın "demokratik olmayan bir kararı meşrulaştırmak" olacağını söyleyerek boykotu savunuyor.

NRC'nin haberinde 23 Haziran seçiminin, "AKP için politik açıdan büyük bir kumar olduğu" değerlendirmesi de yer aldı.

Hollanda Televizyonu NOS'un haberinde ise AKP'nin son hamlesinin sonuç verdiği ve seçimin YSK tarafından iptal edildiği belirtildi, Türkiye'de muhalefetin kurulun kararından sonra "açık bir diktatörlükten söz ettiği" görüşüne yer verildi.

RTL Televizyonu'nun haberinde de, muhalefetin "diktatörlük" eleştirilerine vurgu yapıldı.

Hollanda medyasındaki haberlerde, YSK'nın kararı nedeniyle Türk Lirası'nın hızlı düşüş yaşadığına da dikkat çekildi.