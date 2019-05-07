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Rus ulusal havayolları Aeroflot'a ait bir uçağın Pazar günü Moskova'nın Sheremetyevo Havaalanı'na acil inişi sırasında alev alması sonucu 41 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada pilot hatası ihtimali üzerinde duruluyor.

Kazadan sağ kurtulan yolcular ve mürettebat, Sukhoi Superjet-100 model uçağa kalkıştan hemen sonra yıldırım çarptığını ve hava trafik kontrolüyle bağlantının koptuğunu söylemişti.

Ancak yakıt dolu bir uçağın hızlı iniş yapmasının normal bir uygulama olmadığı belirtiliyor.

Bazı havacılık uzmanları da yıldırım çarpmasının uçağın iletişim sistemini nasıl devre dışı bıraktığı sorusunun yanıtını arıyor.

Rus Kommersant gazetesi, soruşturmayı yürütenlere yakın kaynaklara dayandırdığı bir haberde, pilot hatasının güçlü bir ihtimal olduğunu yazdı.

Buna gösterilen nedenler arasında, riskli olduğu halde pilotların fırtına içine girmeye karar vermeleri, normalde böyle bir durumda havaalanı üzerinde daire çizerek yakıtı tükettikten sonra inmek gerekirken inişte aceleci davranmaları, normal iniş hızından daha yüksek bir hızla inmiş olmaları, iniş sırasında çarpma etkisiyle dağılan parçaların motorlara çarpıp uçağın alev almasına neden olması gibi etkenler soruşturma kapsamında inceleniyor.

41 kişinin öldüğü kazada 33 yolcu ile 4 mürettebat sağ kurtulmuştu.

Uçaktan çıkarılan iki kara kutu incelemeye alındı. Ancak sonuçların alınması birkaç haftayı bulabilir.

Alev almış uçağı izlerken şakalaşma

Bu arada bazı yetkililerin, alev almış uçağı izlerken şakalaştığını gösteren bir video Twitter'da paylaşıldı.

Yetkililerin kimlikleri videoda ifşa edilmiyor. Ancak Sheremetyevo Havaalanı idaresinden yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin, havaalanı işletmesi AO MASH'e veya Aeroflot havayollarına mensup olmadığı belirtildi.

Açıklamada, videoda sesleri duyulan kişilerin mesleki etik kurallarını ihlal ettiği ifade edilerek cezalandırılmaları talep edildi.

Twitter'da paylaşılan klipte, yanmakta olan uçak görüntüsü ekranda görülürken, gülme sesleri eşliğinde kişilerden birinin "Birazcık alevli de olsa inmeyi başardı" şeklinde konuştuğu duyuluyor.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Superjet-100 model uçaklarda tasarım hatası olduğuna dair bir belirti olmadığından bu uçakların uçuşlarına son verme kararı almadığını açıkladı.