Sudan Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü: Yasalar Şeriat kurallarına dayanmalı

Telif hakkı AFP Image caption Sudan Askeri Geçiş Konseyi sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi

Sudan'da yönetimi elinde bulunduran Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni yasaların Şeriata dayanması gerektiğini söyledi.

Eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından protestoların liderleri Konsey'e geçici hükümet için bazı talepler iletmişti.

Ancak Askeri Konsey, bu önerilerle ilgili "birçok çekinceleri" olduğunu, önerilerin İslami kurallar konusunda sessiz kaldığını ifade ediyor.

Ordu ile muhalifler arasındaki görüşmeler tıkanmış durumda.

Muhaliflerin önerileri, Özgürlük ve Değişim İttifakı Bildirgesi adıyla bir süre önce Askeri Konsey'e iletilmişti.

Askeri Geçiş Konseyi sözcüsü Korgeneral Şemseddin Kebbaşi, basına yaptığı açıklamada, öneriler üzerinde genel anlaşma olduğunu, ancak bildirgenin "yasaların kaynağını belirtmekten imtina ettiğini, bu kaynağın İslami Şeriat kuralları olması gerektiğini" söyledi.

Kebbaşi, "Şeriatın yanı sıra yerel örf ve adetlerin Sudan Cumhuriyeti'nde yasaların kaynağını oluşturması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Sudan'daki mevcut anayasa da Şeriatı ülkenin temel ilkesi olarak görüyor.

Ancak Beşir döneminde Şeriat kuralları tutarlı bir şekilde uygulanmamış, protestocular esas olarak kadınları hedef aldığına dikkat çekmişti. Bazı kadın hakları örgütleri, "yakışıksız davranış" gerekçesiyle binlerce kadının kırbaçlandığını ifade etmişti.

Kebbaşi, uyuşmazlık konusu başka önerilere de dikkat çekti.

Muhalifler, olağanüstü hal ilan etme yetkisinin kabineye ait olması gerektiğini vurgularken Askeri Konsey bu yetkinin, atanacak olan devlet başkanlığı konseyine verilmesini istiyor.

Sudan'da Beşir yönetimine karşı aylar süren protestoların ardından ordu 11 Nisan'da yönetime el koymuştu.

Telif hakkı AFP Image caption Göstericiler demokratik bir geçiş süreci garanti altına alınıncaya dek Hartum'daki ordu karargahı önünde kamp kurmaya devam edeceklerini söylüyor.

Anlaşmazlık noktaları

Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler, geçici devlet başkanlığı konseyi, geçici bir kabine ve parlamento oluşturulması konusunda anlaşmıştı.

Ancak ordu, Konsey'de generallerin çoğunluğu oluşturmasını istiyor. Ayrıca yeni bir seçim düzenleninceye kadar devam edecek geçiş sürecinin uzunluğu konusunda da taraflar anlaşamıyor.

10 üyeli Askeri Geçiş Konseyi daha önce iki yıllık bir geçiş sürecinin ardından seçimlere gidileceği ve yeni bir anayasasının hazırlanacağını açıklamıştı.

Ordu, geçiş sürecinin iki yıl olmasını, muhalifler ise eski rejime sadık unsurların temizlenmesi ve seçimler öncesinde kurumların hazırlığına fırsat verilmesi için dört yıllık bir geçiş süreci talep ediyor.

Korgeneral Kebbaşi, uyuşmazlıkların giderilmesi için altı ay içinde erken seçimlere gidilmesi üzerinde düşündüklerini açıkladı.

Sudan'daki protestoların başını çeken gruplardan biri olan Sudan Meslek Odaları sözcüsü Amjad Farid, "önerilere gelen tepkileri inceleyip tutumlarını sonra açıklayacaklarını" söyledi.

Askeri Geçiş Konseyi üyelerinden General Salah Abdelhalek, daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin, geçici yönetimde sivillerin çoğunluğu oluşturmasını kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

Göstericiler demokratik bir geçiş süreci garanti altına alınıncaya dek Hartum'daki ordu karargahı önünde kamp kurmaya devam edeceklerini söylüyor.