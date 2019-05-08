Nxivm: ABD'deki 'seks tarikatı' davası görülmeye başlandı

Telif hakkı Reuters Image caption Keith Raniere

ABD'de "seks tarikatı" olduğu iddia edilen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere Salı günü New York'ta mahkemeye çıkarıldı.

Federal Savcı Tanja Hajjar duruşmanın başında yaptığı konuşmada, Raniere'nin aralarında 15 yaşındaki bir genç kızın da olduğu kadınları ağına düşüren, onları kült benzeri örgütte seks kölesine dönüştüren bir "avcı" olduğunu savundu.

Savcı Hajjar, "Sanık onları hem duygusal hem de cinsel olarak kullandı" dedi ve Raniere'nin "otoritesine kimsenin karşı çıkılamadığını" sözlerine ekledi.

Hajjar, "Kendini dünyadaki en akıllı, en ahlaklı insan olarak tanıttı. Kendisini Einstein ve Gandhi ile karşılaştırdı" dedi.

Keith Raniere; kadınları kurduğu gizli seks tarikatına sokup, köleleştirmekle, aç bırakmakla, adının baş harflerini vücutlarına damgalamakla, tehdit edip cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Federal Savcılar ayrıca 58 yaşındaki Raniere'yi üyelerine hayata benzersiz bir bakış sunmayı önerdiği Nxivm adlı grubu, kadın ticareti, çocuk pornosu ve küçük yaşta birinin cinsel tacize uğratılması gibi suçlar için paravan olarak kullanmakla suçluyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Savcılık makamı mahkemeye dosya taşıdı

Savunma avukatı: Gönüllü olarak katıldılar

Savunma avukatı Marc Agnifilo ise Nxivm'e katılan kadınların hepsinin gönüllü olarak bunu yaptıklarını ve Raniere'in istismarcı bir suç şebekesinin başı değil, zor bir yönetici olduğunu savundu.

Agnifilo, "Bu insanlar buna gönüllü oldu" dedi. "Kontrol çok kötü olabiliyor. Kontrol asker de yapabiliyor. Kontrol alın madalya da kazandırabiliyor."

Raniere'nin "köleleri" oldukları iddia edilen bazı kadınların duruşmada ifade vermesi bekleniyor. Kimlerin ifade vereceği henüz açıklanmadı.

Smalville dizisinin yıldızı Allison Mack ve Seagram içki şirketinin varisi Clare Bronfman, Raniere'ye yardım etme suçlamalarını daha önce kabul etmişlerdi.

Telif hakkı Keith Raniere Conversations/Youtube Image caption Keith Raniere'in bir "köle ve efendi" sistemini yönettiği iddia ediliyor

Raniere ise seks ticareti, çocuk pornosu ve diğer konularda suçsuz olduğunu savunuyor. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Jüri üyeleri 6 hafta sürmesi beklenen duruşmalarda, rahatsız edici ifadeler dinleyecekleri ve kanıtlar görecekleri yönünde uyarıldı.

Savcıların Raniere'nin bilgisayarında ele geçirilen ve kurbanlarından biri olduğu iddia edilen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını da kanıt olarak sunacakları belirtiliyor.

Mack ve Bronfman'ın da aralarında bulunduğu 5 kadın, geçtiğimiz aylarda suçlamaları kabul etmiş ve "seks tarikatıyla" ilgili yargıç karşısına çıkacak tek olarak Raniere kalmıştı.

Allison Mack, gözyaşları içinde verdiği ifadede 2 kadına kendisi ve diğer Nxivm üyeleriyle cinsel ilişkiye girmeleri için şantaj yaptığını itiraf etmişti.

Grubun başlıca mali destekçisi olan Bronfman da geçen ay suçlamaları kabul etmişti.

Ranieri, Bronfman ile Meksika'ya kaçtıktan sonra Mart 2018'de gözaltına alınmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Oyuncu Allison Mack (Arşiv fotoğraf)

"Nexium" diye okunan Nxivm grubu 1998'de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıktı.

Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı'nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor.

Nxivm internet sitesinde kendisini "insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk" diye tanımlıyor.