Venezuela: Vatana ihanetle suçlanan 7 milletvekili hakkında hukuki süreç başlatıldı

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Venezuela'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya karşı geçen hafta gerçekleşen başarısız askeri ayaklanmaya destek verdikleri gerekçesiyle 7 milletvekili hakkında vatana ihanet suçlamasıyla hukuki süreç başlattı.

Yüksek Mahkeme'nin açıklamasından kısa bir süre sonra Ulusal Meclis, söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Bu kişiler arasında Ulusal Meclis'in eski başkanlarından Henry Ramos Allup da var.

Yaklaşık 30 kadar askerle orduya ayaklanma çağrısı yapan Ulusal Meclis'in şimdiki başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido ise hukuki süreç başlatılan isimler arasında bulunmuyor.

Açıklamada, Başsavcı Tarek William Saab'ın "cezai soruşturmayı" yürüteceği ve milletvekillerinin "vatana ihanet" ve "komplo" suçlarından yargılanacakları kaydedildi.

Devlet Başkanı Maduro'dan sonra yönetimin en güçlü ikinci ismi olarak bilinen Ulusal Meclis Sözcüsü Diosdado Cabello, "Şimdi ne olacak? Mahkeme" açıklamasında bulundu.

Guaido kararın "yasa dışı" olduğunu savundu.

Cabello ise, 3 milletvekilinin daha belirlendiğini ve ismini vermediği bu milletvekillerinin de aynı süreçten geçeceklerini kaydetti.

Haklarında hukuki süreç başlatılan diğer milletvekilleri şunlar: Edgar Zambrano, Luis Florido, Marianela Magallanes, Simon Calzadilla, Americo De Grazia ve Richard Blanco.

Ulusal Meclis ayrıca, 30 Nisan'daki ayaklanmayı destekleyen tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağını duyurdu.

Pence Venezuelalı hakimleri uyardı

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Washington'dan Yüksek Mahkeme'nin bu adımına sert tepki geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme hakimlerine yönelik yaptırımlar getirilebileceğini ima etti.

Pence, "Eğer Venezuela'da Yüksek Mahkeme, hukukun üstünlüğünü savunan anayasanın buyruklarına yüzünü dönmezse, ABD 25 hakimi bu davranışlarından sorumlu tutacaktır" dedi.

Öte yandan ise Pence, Maduro'ya karşı gelen eski istihbarat başkanı General Christopher Figuera'ya uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı, Figuera'nın muhalefete katılmasının diğer üst düzey ordu mensuplarına da ilham vermesini umduğunu söyledi.

Pence, "Washington anayasa ve hukukun üstünlüğü için harekete geçen herkes için yaptırımların kaldırılması seçeneğini gözden geçirecektir" dedi.

Pence konuşmasında, ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort'un ekonomik durum nedeniyle komşu ülkelere kaçan Venezuelalılara yardım edebilme amacıyla Haziran ayında 5 aylık bir görev için bölgeye gönderileceğini de söyledi.

Ne olmuştu?

Telif hakkı Getty Images Image caption Juan Guaido 30 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı olarak ilan etmişti

30 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, geçen hafta kendisine destek verdiğini söylediği askerlerle kamera karşısına geçmiş ve ordudan Nicholas Maduro yönetimine karşı ayaklanmalarını istemişti.

Bunu takip eden iki gün boyunca güvenlik güçleriyle sokağa dökülen protestocular arasında şiddetli çatışmalar meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çıkan olaylarda 233 kişi de gözaltına alınmıştı.

Maduro ise başkent Caracas'taki bir askeri üste yaptığı konuşmada "darbe girişimi" olarak nitelendirdiği girişimin bastırıldığını duyurmuştu.