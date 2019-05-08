Telif hakkı AFP Image caption ABD Kasım 2018'den bu yana Tahran'ın nükleer programı gerekçesiyle İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

İran hükümeti, 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma kapsamında verdiği bazı taahhütleri geri çektiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmaya taraf diğer ülkeleri bilgilendirerek, anlaşmadan tamamen çekilmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

Ruhani anlaşma kapsamında hangi taahhütlerden geri çekildiklerini ise detaylandırmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de 'gelmiş geçmiş en kötü anlaşma' olarak nitelediği mutabakattan çekildiğini duyurmuş ve Kasım 2018'de de İran'a yönelik yaptırımları tekrar yürürlüğe koymuştu.

ABD, Türkiye dahil toplam sekiz ülkeye yaptırımlara rağmen İran'dan petrol almaya devam etmeleri için 2 Mayıs 2019'a kadar geçerli olan bir muafiyet tanımıştı.

Bu muafiyet süresinin geçen hafta dolmasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada hedefin İran'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmek olduğu vurgulanmıştı.

Türkiye ise İran ile ticaretin devam edeceğini söylemiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu paylaştığı Twitter mesajında "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" demişti.

Nükleer anlaşma hangi şartları kapsıyordu?

2015'te imzalanan anlaşmanın tarafları arasında ABD ve İran'ın yanı sıra İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve AB de vardı.

Anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme programını kısıtlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak Donald Trump bu anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleyecek nitelikte olmadığını savunarak "Tarihin en kötü anlaşması" olarak nitelediği mutabakattan tek taraflı olarak çekildi ve İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya soktu.