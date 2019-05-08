Suriye'de IŞİD militanıyla evlenip Hollanda'ya dönen kadın, tepki görünce evini boşalttı

Telif hakkı Getty Images Image caption Hollanda'da 2015 yılında IŞİD üyesi olduğu iddia edilen dokuz kişinin yargılandığı bir duruşmaya gelenler

Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı IŞİD militanı Ömer Yılmaz'la internet üzerinden tanışıp evlenmek için Suriye'ye giden ve Aicha adını alan Hollandalı kadın, oturduğu mahallede "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Aicha, mahalle sakinlerinin imza kampanyası ve protestoları üzerine evini boşaltmak zorunda kaldı.

Hollanda'nın Maastricht kentinde doğan ve asıl adı Sterlina Petalo olan genç kadın, 2014 yılında 18 yaşındayken internet aracılığıyla tanıştığı Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı olan IŞİD militanı Ömer Yılmaz'a aşık oldu.

Kısa sürede radikalleşen Sterlina, Müslüman olarak adını Aicha olarak değiştirdi. Ailesi ile ilişkileri bozulan genç kadın, 2014 Şubat'ında Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek, IŞİD militanı Yılmaz'la dini nikah kıydı.

Evliliğin üçüncü ayında Yılmaz tarafından zorla Tunuslu bir IŞİD militanına "sunulan" Aicha, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirterek Hollanda'daki annesinden yardım istedi.

Image caption Monique Verbert

Anne Monique Verbert'nin çabaları sonucu Kasım 2014'te önce Ankara'ya oradan da Hollanda'ya gelen Aicha, savcılık soruşturması sonucu "terör örgütü üyeliğine veya suç işlediğine dair kanıt bulunamadığı" gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Radikalleşmeye karşı gözetim altında tutulan Aicha, 2016 yılında ailesiyle birlikte başkent Amsterdam civarında bir bölgeye taşındı.

2017 yılında yeniden Maastricht'e dönen genç kadın, geçtiğimiz günlerde Amby semtinde bir ev kiraladı.

Eski bir köy olan ve sonradan Maastricht'in mahallesi olan Amby sakinleri, burka ile dolaşan yeni komşuları nedeniyle huzursuzluk duymaya başladı.

İmza kampanyası başlatıldı

Yerel medyaya göre Aicha'nın IŞİD geçmişinin ortaya çıkması üzerine, evden çıkarılması için mahalle sakinleri tarafından bir imza kampanyası başlatıldı.

Aicha'nın "mahalleyi terörize etmesinden korktuklarını" söyleyen Amby sakinleri, "Mahallemizi güvende tutmak istiyoruz. Her türlü kültür ve geleneğe saygılıyız ama IŞİD geçmişi olan bir komşu da çok fazla" görüşünü savundu.

Semt sakinleri, eski bir "cihat gelininin" mahalleye gelişi konusunda kendilerine bilgi vermeyen belediye ile sosyal konutları kiralayan Maasvellei adlı kuruluşa de tepki gösterdi.

Protestoların artması üzerine ev sahibi kuruluş, Aicha'nın evini bekçi köpekleri ile özel güvenlik görevlileri ile korumaya aldı.

Ancak tepkilere daha fazla dayanamayan 23 yaşındaki Aicha, Salı günü ev sahibi kuruluşa anahtarını geri vererek evinden ayrıldı.

Mastricht Belediye Başkanı Annemarie Penn-te Strake'nin sözcüsü, Aicha'nın geçmişi nedeniyle semt sakinlerinin yaşadığı huzursuzluğun anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Sözcü, belediye ile sosyal konutların bağlı olduğu kuruluşun, Perşembe günü Amby sakinleri ile bir araya gelerek onları bilgilendireceklerini açıkladı.

Yerel medyaya göre, Rotterdam kentinde yılbaşı gecesi düzenlenen havai fişek gösterisine saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 2016'da gözaltına alınan ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Aicha, hala cihat yanlısı görüşlere sahip.