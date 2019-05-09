Torino kitap fuarına neo-faşist CasaPound partisiyle bağlantılı yayınevinin katılması boykot çağrılarına neden oldu

Telif hakkı AFP Image caption Yayınevi Altaforte, neo-faşist CasaPound partisiyle bağlantılı.

Avrupa'nın en büyük kitap fuarlarından biri olan İtalya'daki Torino Uluslararası Kitap Fuarı faşizm tartışmalarının gölgesinde başlıyor.

Fuara, neo-faşist CasaPound partisiyle bağlantılı bir yayınevinin de katılması nedeniyle bazı tanınmış yazarlar boykot kararı alırken bazıları da aksine "meydanı onlara bırakmamak" adına Torino'ya gideceklerini ilan etti.

Bu yıl 32.'si düzenlenen Torino Uluslararası Kitap Fuarı'nı (9-13 Mayıs) faşizm tartışmalarının odağına taşıyan, Altaforte isimli yayın evinin de fuara katılması oldu.

CasaPound ile ilişkili Altaforte yayınevi, koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortağı Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile bir söyleşi kitabı da yayımladı. Geçmişte ırkçı şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen yayınevi editörü Francesco Polacchi de açıkça faşist olduğunu ilan ediyor.

Altaforte'nin Torino'da stand açmasına izin verilmesi üzerine fuarın danışmanlığını yapan yazar Christian Raimo istifa kararı aldı. Raimo'nun istifasının ardından, aralarında tanınmış karikatürist Zerocalcare, yazar kolektifi Wu Ming, tarihçi Carlo Ginzburg ve gazeteci-yazar Francesca Mannocchi'nin de yer aldığını yayın dünyasından birçok isim fuardan geri çekileceklerini açıkladı.

Boykot çağrısına katılanlar arasında, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Müzesi Müdürü Piotr Cywiński ve Holokost'tan kurtulan şair-yazar Halina Birenbaum da yer aldı. Cywiński ve Birenbaum, Torino belediyesine bir mektup yazarak "Soykırımdan kurtulanların, Holokost'a yol açan tarihi gerçekleri sorgulayanlarla ve faşist bir toplum fikrini savunanlarla aynı mekanı paylaşması beklenemez" dedi.

Öte yandan boykot kararı anti-faşist cephede ayrılıklara da yol açtı. Boykot karşıtları sosyal medyada "Ben Torino'ya gidiyorum" etiketiyle yazdıkları mesajlarda "meydanın neo-faşistlere bırakılmaması" adına fuara katılımın önemli olduğu savunuldu. Bu cephede yer alan yazar Michela Murgia, fuara katılarak kitap tanıtımı sırasında faşist rejimin yaptıklarını hatırlatacağını açıkladı.

Roberto Saviano'dan Ece Temelkuranlı açıklama

Torino'ya gideceğini ilan eden başka bir ünlü isim de gazeteci-yazar Roberto Saviano oldu. Napoli mafyası hakkındaki "Gomorra" kitabıyla dünya çapında ün sahibi olan ve halen koruma altında yaşayan Saviano'nun Torino'da 11 Mayıs Cumartesi günü Ece Temelkuran ile birlikte "Demokrasiye veda" başlıklı bir oturuma da katılması planlanıyor.

Roberto Saviano sosyal medyada "Ben Torino'ya gidiyorum" etiketiyle yazdığı mesajında fuara katılım kararını gerekçelendirirken Ece Temelkuran'ın İtalya'da da yayımlanan "Bir ülke nasıl kaybedilir" isimli kitabından da söz ederek şunları söyledi:

"Kitap fuarında Ece Temelkuran ile buluşacağım. Ece, temel önemde bir kitap yazan muhalif bir Türk gazeteci. Torino'da bir kişi bile bu kitabı okumaya karar verirse benim için bu, faşizmin iyi yanları da olduğunu savunanlara karşı düşüncenin ve mantığın zaferi olur."

Editör hakkında suç duyurusu

Faşizm tartışmalarının merkezindeki Altaforte yayınevi editörü Francesco Polacchi ise son birkaç gündür İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda "Evet faşistim. Bu ülkenin esas sorunu anti-faşizmdir" dedi. Polacchi, faşist diktatör Benito Mussolini için de "Mussolini kesinlikle en iyi İtalyan devlet adamıydı" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Torino Belediye Başkanı ve kentin içinde yer aldığı Piemonte bölge yönetimi Polacchi hakkında "faşizmi övme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.