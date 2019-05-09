Şampiyonlar Ligi'nde 24 saatte ikinci mucize geri dönüş: Tottenham Ajax'ı eleyerek Liverpool'un rakibi oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-0 yenildiği Barcelona'yı Salı gecesi 4-0 yenerek finale yükselen Liverpool'un rakibi, Amsterdam Johan Cruuyff Arena'da bir başka mucize geri dönüş gerçekleştiren Tottenham oldu.

İngiltere Premier Ligi ekibi, evinde 1-0 kaybettiği yarı final ilk maçının rövanşını, Amsterdam ekibi Ajax karşısında 3-2 kazandı.

Tottenham bu skorla, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselerek, 1 Haziran'da Atletico Madrid Stadyumu'nda oynanacak finalde, bir başka İngiliz takımı Liverpool'un rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbol ve elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Amsterdam ekibi Ajax, Londra'daki ilk maçı 1-0 kazanmanın rahatlığıyla sahaya favori olarak çıktı.

Maça hızlı başlayan Ajax, 5. dakikada Matthijs de Light'in attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham karşısında baskılı oyununu sürdüren Amsterdam ekibi, 35. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle durumu 2-0 yaptı.

Soyunma odasına bu skorun verdiği rahatlıkla giden Ajax, ikinci yarıda karşısında beklemediği bir Tottenham buldu.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Maurico Pochettino, ikinic yarıda tüm kozlarını ortaya koydu. Pochettino, Victor Wanyama ile birlikte Fernando Lıorenta'ya da ileriye çıkma talimatı verdi.

Tottenham'ın atak futbolu karşısında kapanan Ajax, kalesinde golü gördü. Lucas Moura, 55. dakikada durumu 2-1 yaparak, takımına umut verdi.

İlk golün şokunu üzerinden atamayan Amsterdam ekibi, 59. dakikada yine Moura'nın golüne engel olmadı: 2-2.

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İlk golden 4 dakika sonra gelen ikinci gol ile psikolojik üstünlüğü ele geçiren Tottenham, Ajax karşısında baskıyı yoğunlaştıdı. Ancak, Amsterdam ekibinin katı defansı ve kaleci Onana'nın başarılı kurtarışları nedeniyle istediği golü bulamadı.

Sakatlıklar nedeniyle 5 dakika uzatılan maçta, son dakikalar adeta nefes kesti. 90 + 4'te Totthenam'ın kullandığı köşe vuruşunun sonuçsuz kalması, hem Ajax oyuncularına hem de taraftarlara rahat bir nefes aldırdı.

Ancak Tottenham, baskısını uzatma dakikalarında da bırakmadı. Teknik direktör Pochettino, kenardan sık sık oyuncularını uyararak, kalan süreyi iyi kullanmaları talimatını verdi.

Hollandalı yayıncı kuruluşun spikerinin, "Artık son dakika, Ajax, finale çok yakın" dediği anda, Lucas Moura üçüncü kez sahneye çıktı. 90 + 5' de takımını deplasmanda 3-2 öne geçirdi.

Son saniyede gelen gol, Londra ekibini tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Ajax'da ise, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntü vardı.

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Turnuva boyunca Avrupa futbolunun önemli takımlarını saf dışı bırakan iki ekipten Tottenham 57 yıl, Ajax da 22 yıl sonra ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Maç sonu Amsterdam'daki bir kafede çoşkulu biçimde sevinen bir Tottenham taraftarı, öfkeli Ajax taraftarlarının saldırısına uğradı. Hafif yaralanan taraftar, hastaneye kaldırıldı.

Kaptan Matthijs de Light, "hayallerine çok yaklaştıkları bir anda kabus yaşadıklarını" söylerken, Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok acımasız bir durum" dedi.

Hollandalı eski milli futbolcu Ruud Gullit'e göre, şu ana kadarki en iyi Şampiyonlar Ligi haftası yaşandı.