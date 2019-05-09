Venezuela'da Ulusal Meclis'in başkan yardımcısı istihbarat yetkilileri tarafından gözaltına alındı

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Venezuela'da Ulusal Meclis'in başkan yardımcısı Edgar Zambrano istihbarat yetkililer tarafından gözaltına alındı. ABD, muhalif lider Juan Guaido'nun yardımcısı konumunda olan Zambrano'nun derhal serbest bırakılmaması halinde "sonuçlarının olacağı" uyarısında bulundu.

Muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in başkan yardımcısı Zambrano, Twitter üzerinden Çarşamba günü yerel saatle 18.40'ta yaptığı açıklamada, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarının, çekici kamyon ile içinde bulunduğu aracı başkent Caracas'taki ana merkezlerine götürmeye çalıştıklarını açıkladı.

Partisi Demokratik Eylem'in (AD) Caracas'taki merkezinin yakınlarında istihbarat görevlileri tarafından durdurulduğunu kaydeden Zambrano, "Aracımızdan inmeyi reddedince, aracımız çekici kullanılarak zorla Helicoide'ye (SEBIN genel merkezi) götürüldü" dedi.

@edgarzambranoad tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha. — Edgar Zambrano (@edgarzambranoad) 8 Mayıs 2019

Zambrano'nun bu açıklamayı yaparken Helicoide'ye varmış olup olmadığı bilinmiyor.

Juan Guiado ise Twitter'dan yaptığı açıklama, "Rejim, devlet başkanı yardımcısını kaçırdı" dedi.

Guaido'nun Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya karşı askeri ayaklanma çağrısı yapmasından beri ilk kez bir yetkilinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Salı günü Yüksek Mahkeme askeri ayaklanmaya destek verdikleri gerekçesiyle 7 milletvekili hakkında 'vatana ihanet', 'isyan' ve 'komplo' suçlamalarıyla hukuki süreç başlatmıştı.

Maduro yanlısı Kurucu Meclis, yargılanmalarının önünü açabilmek için bu milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.

Yüksek Mahkeme, Çarşamba günü 3 milletvekiline daha aynı suçlamaları yöneltti.

Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Darbenin baş komplocularından biri gözaltına alındı" dedi ve "başarısız darbe girişimi" nedeniyle mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Juan Guiado ve Edgar Zambrano (solda arkada)

ABD: Hemen özgür bırakılmazsa, sonuçları olacak

ABD'nin şu an merkezi Washington'da bulunan Venezuela Büyükelçiliği, Zambrano'nun 'keyfi olarak gözaltına alınmasının yasa dışı ve affedilemez' olduğunu belirtti.

Elçilik Twitter üzerinden, "Maduro ve suç ortakları Zambrano'nun güvenliğinden doğrudan sorumlu. Hemen özgür bırakılmazsa, sonuçları olacak" açıklamasında bulundu.

@usembassyve tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin La detención arbitraria del diputado @edgarzambranoad por las fuerzas de seguridad opresoras de Maduro en Venezuela es ilegal e inexcusable. Maduro y sus cómplices son los responsables directos de la seguridad de Zambrano. Si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias. — Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) 9 Mayıs 2019

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Başkanı ), Luis Almagro da, "SEBIN'in gözdağına son vermesini ve milletvekillerinin dokunulmazlığına saygı göstermesini ve Edgar Zambrano'yu hemen serbest bırakmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kurucu Meclis, Nisan ayında Guaido'nun dokunulmazlığını kaldırıdı. Maduro Guaido'nun "adaletle yüzleşeceğini" söylese de, henüz kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'yu tutuklama girişiminde bulunulmadı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Guaido'yu tutuklaması halinde, Maduro hükümetine sert yanıt verileceği uyarısında bulunmuştu.

Muhalefet, Maduro'nun Yüksek Mahkeme'yi kendini destekleyenlerle doldurduğunu söylüyor ve meşruiyetini tanımıyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından Washington, yaptırım getirmediği hakimlere de yaptırımlar getirilebileceğini ima etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Eğer Venezuela'da Yüksek Mahkeme, hukukun üstünlüğünü savunan anayasanın buyruklarına yüzünü dönmezse, ABD diğer 25 hakimi bu davranışlarından sorumlu tutacaktır" demişti.

ABD Hazine Bakanlığı, 2017 yılında Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno ve 7 diğer mahkeme üyesi hakkında 'demokrasiye zarar verdikleri' gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı.

Çarşamba günü Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno, ABD'nin yaptırım tehdidine karşı tepki verdi.

Ne olmuştu?

30 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, geçen hafta kendisine destek verdiğini söylediği askerlerle kamera karşısına geçmiş ve ordudan Nicholas Maduro yönetimine karşı ayaklanmalarını istemişti.

Bunu takip eden iki gün boyunca güvenlik güçleriyle sokağa dökülen protestocular arasında şiddetli çatışmalar meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çıkan olaylarda 233 kişi de gözaltına alınmıştı.

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Maduro ise başkent Caracas'taki bir askeri üste yaptığı konuşmada "darbe girişimi" olarak nitelendirdiği girişimin bastırıldığını duyurmuştu.

Guaido'yu aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 50 ülke devlet başkanı olarak tanıdı.

Aralarında Rusya, Çin ve Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkeler ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanıyor.