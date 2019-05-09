Kuzey Kore 'iki kısa menzilli füze denemesi yaptı'

Telif hakkı EPA/KCNA Image caption Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze atışı denemesi yaptığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı daha önceki açıklamasında 'fırlatılan cismin ne olduğunun henüz tespit edilemediğini' söylemişti.

Daha sonra güncellenen açıklamada, ABD istihbarat yetkilileri ile beraber detaylı incelemenin yapıldığı belirtildi.

Pyongyang geçen hafta Cumartesi günü de 'taktiksel amaçlı' kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.

Füze, ülkenin doğusundaki Hodo yarımadasından ateşlenip Japon Denizi'ne düşmüştü. Bu deneme, Kuzey Kore'nin 500 günde yaptığı ilk ateşleme oldu.

Üzerinden bir hafta geçmeden Kuzey Kore, ülkenin doğusundaki bir füze üssünden yeni bir ateşleme gerçekleşti.

Güney Koreli yetkililer, daha sonra iki kısa menzilli füze olduklarını belirttikleri ateşlemenin Kuzey Kore hava sahasında 420 km uçtuğunu söyledi.

Washington merkezli düşünce kurulıuşu Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Merkezi'ne göre cismin fırlatıldığı üs, Kuzey Kore'nin en uzun menzilli füzelerinin fırlatıldığı Sino-ri üssü.

Pyongyang'ın bu hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore temsilcisi Stephen Biegun'un Seul ziyaretine denk geldi.

Biegun, 'nükleer silahsızlandırma' görüşmelerini canlandırmak için Güney Kore'de temaslarda bulunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen sene nükleer silah denemelerine son verileceği ve kıtalararası balistik füze denemeleri yapılmayacağı sözü vermişti.

Pyongyang'ın nükleer faaliyetlerinin devam ettiği bildiriliyor. Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin ana nükleer üssüne ait uydu görüntüleri, ülkenin 'radyoaktif malzemeyi bomba yakıtına dönüştürme' işlemlerinin yeniden başlamış olabileceğine işaret ediyor.

Kuzey Kore, uzun menzilli bir füzeye sığabilecek kadar küçük bir nükleer bomba ve ABD topraklarına erişebilecek özellikte balistik füze geliştirdiklerini öne sürüyor.