Suudi Prens, Türk malı olduğunu öğrenince Türk kahvesini geri çevirdi

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Suudi Arabistan'da Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar bin Abdülaziz, Türk malı olduğunu öğrenince kendisine ikram edilen kahveyi içmeyi reddetti.

Bin Abdülaziz'in kahveyi reddetme görüntüsü Twitter'da Prens Abdullah bin Sultan Suud tarafından paylaşıldı.

Videoda, arabada oturan Prens'e kahve ikram ediliyor. Prens "Bu ne kahvesi?" diye soruyor. Kahveyi ikram eden kişi, "Efendim, bu Türkiye'den Mehmet Efendi kahvesi" diye yanıt veriyor. Prens bunun üzerine "Aa, Mehmet Efendi" deyip kahveyi geri uzatıyor.

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Boykot çağrısı: Türklere ve ürünlerine ihtiyacımız yok

Video, Türk ürünlerine boykot çağrısıyla paylaşıldı.

Prens Abdullah bin Sultan Suud, "Bugün, bir Suudi vatandaşı olarak Türkiye bize yönelik politikasını değiştirmediği sürece Türkiye'de üretilen, hatta Türk gümrüklerinden geçmiş tüm ürünleri boykot edeceğimi ilan ediyorum. Ne bizim, ne de hükümetimizin onlara ve ürünlerine ihtiyacı var" dedi.

5 Mayıs'ta paylaşılan videoyu Twitter'da 420 bin'den fazla kişi izledi. Mesaja yazılan yorumlarda, bazı kullanıcılar Türk ürünlerinin yerine ABD ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini savundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de öldürülmesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.