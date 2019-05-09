'Kraliyet bebeği' haberini şempanze fotoğrafıyla paylaşan BBC sunucusu kovuldu

BBC, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Pazartesi günü dünyaya gelen oğulları Archie'nin doğum haberini şempanze fotoğraflı bir Twitter mesajıyla paylaşan radyo sunucusu Danny Baker'ın işine son verdi.

Baker, "Kraliyet bebeği hastaneden ayrılıyor" dediği ve bir evin basamaklarında şempanzeleriyle poz veren bir çiftin fotoğrafına yer verdiği mesajını tepkiler üzerine sildi ve özür diledi.

'Amacım kraliyet ailesini tiye almaktı'

Düşes Meghan Markle'ın Afrika kökenli bir Amerikalı olması nedeniyle bazı Twitter kullanıcıları tarafından ırkçılık suçlamasına hedef olan Danny Baker, "Kraliyet ailesi ve sirk hayvanları esprim, maymun ve ırkçılık arasında bağlantı kurulmuş gibi yorumlandı. Amacım sadece kraliyet ailesini tiye almaktı. Kraliyet ailesini izlemek çok güçlü olduğum bir alan değil. Tüm samimiyetimle özür diliyorum" dedi.

Twitter'da yarım milyon takipçisi olan 61 yaşındaki Barker, paltosu, şapkası ve bastonuyla "zengin görünümlü" maymunun fotoğrafını komik olduğu için kullandığını belirterek "Kendi oğlumun fotoğrafını da kullanabilirdim" diye konuştu.

BBC'den yapılan açıklamada da "Bu, istasyonumuzun temsil ettiği değerlerle bağdaşmayan ciddi bir muhakeme hatası. Danny çok iyi bir yayıncı ama artık bizdeki haftalık programlarını yapmayacak" denildi.

Bu, Barker'ın program yaptığı Radio 5'ten ikinci, BBC'den de üçüncü kez kovuluşu.

Barker 1997'de Federasyon Kupası'ndaki tartışmalı bir penaltı kararından sonra futbol taraftarlarını "hakemlerin hayatını cehenneme çevirme" çağrısı yaptığı, 2012'de de yayın sırasında BBC yöneticilerini sansara benzettiği için kovulmuştu.