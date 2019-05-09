5 yaşındaki Afgan çocuğun protez mutluluğu viral oldu

Afgan güçleri ile Taliban arasında köylerinin yakınında çıkan bir çatışmada kız kardeşi ile birlikte yaralandığında Ahmet Rahman sekiz aylıktı.

Hastaneye kaldırılan Ahmet'in bacağı diz altından kesilmişti.

Afganistan'da hastane koridorları, onun gibi savaş mağduru çocuklara yabancı değil.

Ancak onu dünyanın gözü önüne getiren, son protezini taktıktan sonra yaptığı dans oldu.

Bugün beş yaşında olan Ahmet'e, vücudunun gelişmesine bağlı olarak dördüncü protezi takıldı.

Mulkara Rahimi isimli fizyoterapist tarafından, Kızıl Haç'a bağlı bir ortopedi kliniğinde çekilen video, arka planda, benzer durumdaki binlerce Afgan'ın durumuna da ışık tutuyor.

Kızıl Haç verilerilerine göre, bir milyondan fazla Afgan, on yıllardır süren savaşlar nedeniyle, çeşitli engellerle hayatlarını sürdürüyor.

Uzuv kayıplarının üçte ikisinin, kara mayınları ve el yapımı patlayıcılara bağlı olduğu kaydediliyor.