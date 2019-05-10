Trump Savunma Bakanlığı'na Shanahan’ı aday gösterecek

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ABD Başkanı Donald Trump Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bu görevi vekaleten Ocak ayından bu yana yürüten Patrick Shanahan'ı aday gösterecek.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Shanahan'ı "ülkesine olağanüstü hizmetleri" ve "yönetim kabiliyeti" nedeniyle aday göstermeye karar verdiğini duyurdu.

Shanahan yaptığı yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın başına getirilmesi halinde, ABD ordusunu modernleştirmeyi ve Trump'ın Çin ve Rusya ile rakabete öncelik veren ulusal savunma politikasını devam ettirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Shanahan, Trump tarafından Temmuz 2017'de Savunma Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmeden önce havacılık devi Boeing'de kıdemli başkan yardımcısı pozisyonunda çalışıyordu.

Trump, bir savunma şirketinde kariyer yapmış bir isimi Savunma Bakanlığı'nın başına getirerek bir geleneği de bozmuş oluyor.

56 yaşındaki Shanahan, Eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in Trump'ın Suriye'den askerlerini geri çekme kararı sonrası istifa etmesi üzerine vekaleten göreve getirilmişti.

'Çin, Çin, Çin'

Göreve geldiği ilk gün, ABD ordusu yetkililerine "Çin, Çin Çin" üzerine yoğunlaşmaları talimatını vermişti.

Savunma Bakanlığı'na getirilmesinin Senato tarafından onaylanması halinde Patrick Shanahan'ın önünde İran ve Kuzey Kore ile yaşanan gerilim, Rusya tehdidi, Çin ile rekabet ve Venezuela gibi önemli konular olacak.

Shanahan geçen hafta, Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi konusunda Türkiye'yle henüz bir çözüme varılmadığını, ancak iki ülke arasındaki iletişimin önceki döneme göre daha iyi olduğunu söylemişti.

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Lakabı 'Bay tamirci'

1962'de Washington eyaletinde doğan Shanahan, Massachusetts Institute of Technology'de makine mühendisliği ve işletme okuduktan sonra 1986'da Boeing'e katıldı.

Shanahan, Temmuz 2017'de Trump tarafından Savunma Bakanlığı'nda görevlendirilmeden önce havacılık devi Boeing'de kıdemli başkan yardımcısı pozisyonunda çalışıyordu.

Boeing'de kendisine "Bay Tamirci" lakabı takılmıştı.

Amerikan New York Times gazetesine göre Boeing 2007'de tüm geleceğini yolcu taşımacılığında bir devrim yaratması beklenen 787 Dreamliner tipi yeni uçağa bağlamışken uçağın çalışmaları sürekli gecikmiş ve maliyet beklenenin üzerine çıkmıştı. Shanahan, projenin hayata geçmesi için şirket içinde başka bir pozisyondan 787 Dreamliner operasyonuna getirilerek projenin bitmesini sağlamıştı.

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Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atanırken, bazı senatörlerce Boeing ile ilişkisinin görevini nasıl etkileyeceği konusunda sorgulanmıştı.

Pentagon genel müffettişi, Shanahan hakkında Savunma Bakanlığı'nda Boeing'e imtiyaz tanıdığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı, ancak iddialar temelsiz bulununca Shanahan geçen ay sunulan raporla aklanmıştı.

New York Times gazetesine göre Shanahan'ın destekçileri, Boeing'deki tecrübesi sayesinde Pentagon'da hangi teknolojik yatırımların gerekli, hangilerinin gereksiz olduğunu anlayarak gereksiz harcamaların önüne geçebileceğini düşünüyor.