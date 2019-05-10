Anna Sorokin: Dolandırıcılıktan suçlu bulunan ‘sahte mirasçı’ya en az 4 yıl hapis

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Kendisini zengin bir mirasçı olarak tanıtıp New York sosyetesine giren ve lüks otellerle bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin adlı 28 yaşındaki Alman kadın en az 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmasında dolandırdığı kişilerden özür dileyen Sorokin'in Almanya'ya iade edilebileceği belirtiliyor.

Manhattan Yüksek Mahkemesi, babası emekli bir kamyon şoförü olan Sorokin'n cezasını 4-12 yıl olarak açıkladı. Buna göre, Sorokin'in hapiste kalacağı süre buradaki davranışına göre belli olacak.

Ekim 2017'den beri hapiste olan Sorokin'in yattığı süre cezasından düşülecek. 24 bin dolar para cezasına da çarptırılan Sorokin, ayrıca dolandırdığı kişi ve kurumlara yaklaşık 199 bin dolar ödeme yapacak.

Telif hakkı Dave Kotinsky/Getty Image caption O zamanlar Anna Delvey diye tanınan Anna Sorokin (sağda), 214'te New York'taki bir otelde yapılan defilede.

'Dört yıl boyunca para saçtı'

Kendisini Anna Delvey adlı, özel uçağı ve bir vakfı olan bir milyarder olarak tanıtan Sorokin'in dört yıl boyunca "sahte bir hayat" yaşadığı belirtiliyor.

Sosyetenin en gözde partilerine katılan, çantasına taşıyanlara ve Uber sürücülerine 100'er dolarlık bahşişler verdiği belirtilen Sorokin, kredi kartları arka arkaya reddedilmeye başlayınca kaldığı lüks otellerden atılmıştı.

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'Zenginlik Anna'yı baştan çıkardı'

Savcılara göre, "Anna Delvey", New York'a kafasına koyduğu bir hedefle geldi. En azından çevresindekilere bunu söylüyordu.

Soho House kulüpleri gibi bir sanat merkezi kurmayı planladığını anlatıyordu. Bu galeriye 'Anna Delvey Vakfı' ismini vermeyi ve sanatçı Christo'yu açılışa getirmeyi planlıyordu. Mekan olarak Park Avenue ve 22. caddenin köşesinde 19. yüzyıla ait presitjli bir binayı düşünüyordu.

Sorokin'in avukatı Todd Spodek duruşmanın ilk gününde "Anna bu hedeflerine ulaşana kadar numara yapmak zorundaydı. Parıltılı, cazibeli hayat ve karşılaştığı zenginlik Anna'yı baştan çıkardı" diyor.