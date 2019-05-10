Mavi Ay: Amazon'un patronu Jeff Bezos 2024'te Ay'a inmesi planlanan aracı tanıttı

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Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, bugün maketini sunduğu Blue Moon (Mavi Ay) adlı uzay aracının 2024 yılında Ay'ın güney kutbuna astronot indirebileceğini söylüyor.

İnsansız ve yeniden kullanılabilen Blue Moon ay aracının daha sonra uzayda bilimsel araştırmalar sürdürebilmek için gerekli teçhizat, uydu ve yüzey araçları yerleştirmeyi sürdürmesi öngörülüyor.

Tasarımı tanıtılan araçta BE-7 adı verilen, 4 bin 535 kg itiş gücünde yeni bir motor olacak.

Bezos, "Artık Ay'a yeniden gitmenin, hem de kalmak üzere gitmenin zamanı geldi" diyor.

Aynı zamanda dünyanın en zengin kişisi ünvanına da sahip olan Bezos, Washington'daki bir fuar alanında, NASA'dan yetkililer ve muhtemel müşterilerden oluşan bir topluluğa, uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in Ay ile ilgili hedeflerini anlattı.

Blue Moon adlı Ay aracında Dünya'dan Ay'a gitmeye yetecek yakıt olacak.

Projeye göre Blue Moon, Ay yüzeyine insanlar ve techizatı indirdikten sonra, kendi kendine hareket ederek Ay yüzeyinde dolaşacak dört araç konuşlandırabilecek ve Ay yörüngesine uydular yerleştirebilecek.

Araç dünyadan fırlatıldığında yakıtı ve füze motoruyla birlikte 15 tona yakın ağırlıkta olacak Ay'a ulaştığında bu ağırlığı neredeyse 3 tona inecek.

Blue Moon'un Ay'ın, kraterlerinde buz kütleleri olduğu keşfedilen güney kutbuna inmesi hedefleniyor.

Bu buzdan elde edilecek suyun ayrıştırılması yoluyla hidrojen üretilerek, bunun, uzay aracının güneş sistemi içindeki yeni görevlerini sürdürmesi için gerekli yakıta dünüştürülebileceği öngörülüyor.

Trump yönetimi Mart ayında Amerikalı astronotların 2014 yılı sonuna kadar Ay'a geri dönmesinin hedeflendiğini duyurmuştu.

Telif hakkı Reuters Image caption Ay aracının füze motorunu tanıtırken Bezos'a Blue Origin'in 'Gelecek Klübü'nden bir çocuk eşlik etti

Bezos, Blue Origin'in Trump'un verdiği tarihte Ay seyahatine hazır olacağını çünkü aslında uzay aracını tasarlamaya 2016 yılında başladıklarını da söyledi.

Bezos, Ay'a inişin, insanların uzayda yaşayıp çalışabileceği bir gelecek vizyonunun ilk adımı olduğunu düşünüyor.

"Uzayda ilginç şeyler yapabilmenin fiyatı şu anda çok yüksek, çünkü alt yapı yok" diyor.

Bezos, vizyonunu anlatmak için, Princeton Üniversitesinden fizikçi Gerard O'Neal tarafından geliştirilenlere benzer, insanları, hayvanları ve bitkileriyle kendine yeterli yaşam ortamına sahip uzay yerleşimleri tasarımları içeren fotoğraflar da gösterdi.