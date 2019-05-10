Chelsea Manning: Mahkemeye itaatsizlik suçundan hapsedilen Wikileaks kaynağı serbest bırakıldı

Telif hakkı EPA Image caption Chelsea Manning: Bu veya başka bir jürinin taleplerine uymayacağım

WikiLeaks soruşturmasında ifade vermeyi reddettiği için hapsedilen eski ABD istihbarat analisti Chelsea Manning serbest bırakıldı.

62 gündür cezaevinde bulunan 31 yaşındaki Manning, mahkemeye kanıt sunmayı reddetme suçlamasıyla cezaevinde tutulabileceği maksimum sürenin aşılması nedeniyle serbest kaldı.

Manning'in 16 Mayıs'ta tekrardan jüri karşısına çıkması gerekecek.

Fakat Manning 2013 yılında ifade verdiğini, bu nedenle başka soru yanıtlamayacağını söylüyor.

Avukatları ise Manning'in ifade vermemesi nedeniyle tekrar cezaevine girmek zorunda kalacağına dikkat çekti.

WikiLeaks'e gönderdiği 700 bin belge nedeniyle 2010'da Irak'ta gözaltına alınan Manning 2013 yılında, gizli askeri belgeleri sızdırmaktan suçlu bulunmuş fakat sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından cezası hafifletilmiş ve 2017'de serbest kalmıştı.

İndirilmeden önce 35 yıl olan ceza, ülkede o tarihe kadar bilgi sızdırma gerekçesiyle verilen en uzun süreli cezaydı.

Manning bu eylemi ABD'nin dış politikasının tartışılmasını sağlamak için yaptığını söylerken ABD'li yetkililer bu eylemin çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye attığını belirtmişti.

Tutuklanmadan önce Bradley olan adını hapiste geçirdiği cinsiyet değişikliğinden sonra Chelsea olarak değiştiren Manning, Kansas'ta tutulduğu erkek hapishanesinde iki kere intihara kalkışmış, bir kere de açlık grevine girmişti.

Manning'in davası ABD kamuoyunu ikiye bölmüş, halkın bir kısmı Manning'i vatan haini olarak görürken diğer kısmı ise ordunun yanlışlarını ifşa ettiğini söyleyerek serbest bırakılmasını talep etmişti.