180 yıllık meşe ağacını söken çifte 586 bin dolar para cezası

Telif hakkı Getty Images

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, koruma altındaki bir alanda bulunan 180 yıllık ağacı başka bir yere taşımak için söken çiftin, ağacın ölmesi ve doğal yapının bozulması sebebiyle para cezası ödemesine karar verildi.

Her yerinden dallar çıkan uzun ve dev gövdeli meşe ağacı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde koruma altına alınmış bir arazide 180 yıldır özgürce büyüyordu.

Ancak bir gün iş makineleri ve buldozerler, Toni ve Peter Thompson'ın sahibi olduğu, San Franciso şehrinin hemen kuzeyindeki bu ağaçlık alana gelerek ağacı söktü.

Geçen ay mahkeme tutanaklarına yansıyan ifadelere göre, Thompson çifti bu arazide yeni bir ev yapmaya ve tarihi ağacın da bu evin bahçesini süslemesine karar verdi.

180 yıllık meşe ağacıyla birlikte yakınlarındaki iki tarihi ağacı daha söken Thompson çiftinin bu hareketi, ağaçların çevresindeki tüm bitkilerin ölmesine ve doğal yapının ciddi oranda zarar görmesine yol açtı.

Kendilerine de pahalıya mal oldu.

Nisan ayında Sonoma Bölgesi mahkemesinin aldığı 56 sayfalık karar açıklandı. Hakkında koruma kararı bulunan ve kendi doğal haline bırakılması kanunen mecburi olan 34 dönümlük araziye bilerek ve isteyerek zarar verdikleri gerekçesiyle, Thompson çiftinin zararı karşılamak için 586 bin dolar ceza ödemesine karar verildi.

Hakim Patrick Broderick, Thompson çiftini dava eden Sonoma Arazi Sorumlusu'nu haklı buldu. Çiftin kanuna aykırı davranırken 'defalarca da yalan beyanda bulunduğuna' kanaat getirdi.

Washington Post'a konuşan davacı tarafın avukatı Sarah Sigman, "Bu çok düşünceli, istediğimiz tüm alanları eksiksiz olarak kapsayan bir karar oldu, bu en başından beri korkunç bir yasa ihlaliydi" dedi.

Thompson çiftinin avukatı Richard Freeman ise, doğal yapıya verilen zararın bilerek ve isteyerek yapılmadığını; çiftin burada yaşamayı doğal güzelliğe hayran kaldığı için tercih ettiğini söylüyor.

Ancak çiftin başka bir yere taşımak için söktüğü 180 yıllık meşe ağacı, yeni yerinde tutunamadı ve öldü. Diğer iki ağacın taşınma çabası da başarısızlıkla sonuçlandı.

2014'teki olayın ardından aynı yılın Aralık ayında çifte, koruma yasasını ihlal ettiklerine dair resmi bir yazı gönderildi. Ancak mahkeme, bu notu aldıktan sonra Sonoma Arazi Sorumlusu ile işbirliği içinde hareket edeceğini beyan eden çiftin iyi niyetten uzak hareket ettiğini ve dava açılana kadar işbirliği de yapmadığına karar verdi.

Dava 19 günde sonuçlandı. Şimdi Thompson çifti, yeni anlaştıkları avukat Freeman ile birlikte karar itiraz etmeye hazırlanıyor.