İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini'den sosyal medya yarışması: 'Salvini Kazan'

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İtalya'nın sosyal medyadaki en aktif siyasetçilerinden Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sanal ortamda "Salvini Kazan" isimli bir yarışma başlattı.

Sağcı Lig Partisi'nin de lideri olan Salvini'nin hafta içinde bir video ile tanıtımını yaptığı yarışma, Salvini'nin Facebook, Twitter ve Instagram'da paylaştığı mesajlarını en hızlı ve en çok beğenerek en fazla puan toplayanların kendisi ile tanışma fırsatı kazanması üzerine kurulu.

Günün galibi, Salvini tarafından telefonla aranma ve fotoğrafının Salvini'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanması ile ödüllendiriliyor. Haftanın birincisi ise Salvini ile yüzyüze görüşüp kahve içme "şansı" yakalıyor.

Yarışmaya katılmak için "Vinci Salvini" (Salvini kazan) isimli internet sitesine kayıt yaptırmak ve Facebook hesabıyla bağlanmak gerekiyor. Destekçilerinin "Kaptan" olarak andığı Salvini, sitede şu ifadeleri kullanıyor:

"Günün galibi, Matteo Salvini ile bir telefon görüşmesi kazanacak. Ayrıca Kaptan'ın 6 milyona yakın takipçisinin olduğu sosyal medya kanallarında fotoğrafı da yayımlanacak. Bitmedi: Haftanın birincisi Matteo Salvini ile şahsen tanışabilecek. Bu özel buluşmada, talihli de isterse bir video çekilecek ve Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'da yayımlanacak."

Image caption Günün galibi, Salvini tarafından telefonla aranma ve fotoğrafının Salvini'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanması ile ödüllendiriliyor.

İtalya'da 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri kampanyası çerçevesinde hazırlanan "Salvini Kazan" yarışmasının tüm galiplerine, Salvini'nin 18 Mayıs'ta Milano'da yapacağı seçim mitingine katılım daveti de yapılacak.

Sağcı Lig partisinin lideri olan Salvini'nin 18 Mayıs'taki mitingde, Avrupa'nın diğer ülkelerinden sağ-popülist liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Salvini yarışmanın tanıtım videosunda da Avrupa Parlamentosu seçimlerine atıfla, "İtalya, Avrupa ve gelecekle ilgili fikirlerimizi yaymamıza yardım et" diyerek yarışmaya katılım çağrısı yapıyor. "Bugün internette kazanalım, 26 Mayıs'ta da Lig'e verilecek oylarla tüm Avrupa'da kazanalım" diyor.

Kullanıcı bilgisi toplama faaliyeti mi?

"Salvini Kazan" yarışması, aşırı sağcı liderin destekçilerinden ilgi görmüş gibi görünse de, kimisi alaycı kimisi ise daha ciddi eleştiriler de alıyor. Yarışma tanıtım videosunu telefon pazarlamacılığı programlarına benzetenlerin yanı sıra, Salvini'yi temsil ettiği kurumları gülünç duruma düşürdüğü ve politikayı sosyal medya beğenisine indirgediği gerekçesiyle eleştirilenler de bulunuyor.

Sosyal medya yarışmasıyla ilgili olarak dile getirilen en büyük endişelerden biri de, bunun bir kişisel veri toplama faaliyeti olduğu iddiasına dayanıyor. İtalyan basını, yarışmaya katılanların kimlik ve iletişim bilgilerinin kullanımına imkan veren sistemin, seçim kampanyasında kullanılabileceğini vurguluyor.

Salvini, geçen yıl yapılan genel seçimler öncesinde de benzer bir yarışma yapmış ve o dönemde de kullanıcı verilerinin yasa dışı şekilde kullanıldığı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Merkez-soldaki Demokratik Parti'den milletvekili Michele Anzaldi, katılımcıların bilgilerinin, kişiye özel propaganda mesajı göndermek için kullanılıyor olabileceğini iddia etmişti. Anzaldi, bunu geçen yıl ortaya çıkan "Cambridge Analytica" skandalına benzetmiş ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'na şikayette bulunmuştu.