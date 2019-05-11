Pakistan'da beş yıldızlı otele silahlı saldırı: En az 1 ölü

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Belucistan eyaletinde silahlı 3 saldırgan beş yıldızlı bir otele girmeye çalıştı. Olayda en az 1 kişi öldü.

Saldırı, Çin'in multimilyar dolarlık yatırım yaptığı liman kenti Gwadar'da bulunan Pearl Continental Hotel'de yaşandı.

Otelde kalanların çoğu güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu adlı örgüt saldırıyı üstlenerek, hedeflerinin Çinli ve diğer yabancı yatırımcılar olduğunu açıkladı.

Ayrılıkçı militanlar Çin yatırımının yerel halka çok az faydası olacağını savunuyor.

Saldırganların yerel saatle 16.50 civarında otele girmeye çalıştığı, güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdiği belirtildi. Olayda en az bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Saldırı sırasında otelde kaç kişi olduğu açıklanmadı.

Geçen haftalarda yine Belucistan'da silahlı saldırganlar 11'i asker olmak üzere 14 kişiyi öldürmüştü.

Afganistan ve İran'la sınırı olan Belucistan, Pakistan'ın en büyük ve en yoksul eyaleti. Burası, radikal İslamcı, mezhepçi ve ayrılıkçı militanların faal olduğu bir bölge. Belucistan'da IŞİD'in de aktif olduğu belirtiliyor.

Ekonomisi büyük ölçüde doğalgaza dayanan eyalet, Çin altyapı projeleriyle dönüştürülmeye çalışılıyor.

Belucistan, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru adlı dev projenin merkezinde yer alıyor. Çin, milyarlarca dolara mal olacak bu altyapı projesiyle batıdaki Şincan eyaletini Arap Denizi'ndeki Gwadar limanına bağlamayı hedefliyor.