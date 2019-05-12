Seks grevi: ABD'li oyuncu Alyssa Milano'dan kürtaj yasasına karşı eylem çağrısı

Telif hakkı AFP/Getty Image caption Milano'nun seks grevi eylemi internette en çok tartışılan konulardan biri oldu

ABD'li oyuncu Alyssa Milano, Georgia eyaletindeki yeni kürtaj yasasına karşı kadınları seks grevi örgütlemeye çağırdı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Milano, "Kadınlar yasal olarak kendi bedenlerini kontrol etme hakkına kavuşana kadar hamilelik riskini alamayız" dedi.

Ünlü oyuncunun tweetinde kullandığı #SexStrike (#SeksGrevi) etiketi ABD'de en çok paylaşım yapılan etiket oldu.

Başka oyuncular da kampanyaya destek verdi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı çağrıyı desteklerken, bir kısmı da eleştirdi.

Eleştirenler arasında yeni yasanın destekçileri olduğu gibi böyle bir eylemin seksi, hak edene verilen bir ödül olarak tanımladığı veya kadınların cinsel hazzını engelleyeceği gerekçesiyle eleştirenler de yer aldı.

Milano bu eleştirilere yanıt olarak seks grevinin işe yaradığı örnekleri anlatan, "Tarih seks grevlerinin siyasi değişim için şaşırtıcı derecede etkili bir strateji olduğunu gösteriyor" başlıklı bir makale paylaştı.

Georgia eyaleti ABD'de kürtajı kısıtlayan bir düzenlemeyi yasalaştıran koyan son eyalet oldu.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni yasaya göre embriyoların kalplerinin atmaya başladığı durumlarda kürtaj yapılamayacak.

Bu genelde hamileliğin 6. haftasına denk düşüyor. Hamile kadınların sabah bulantıları ise genellikle 9. haftadan itibaren başlıyor.

50 oyuncudan boykot çağrısı

Aralarında Sean Penn'in de bulunduğu 50 oyuncu da yasanın iptal edilmemesi durumunda eyalette çekilecek film veya TV prodüksiyonlarını boykot edeceklerini açıkladı.

Motion Picture Association'a göre eyalette film ve TV prodüksiyonları 92 binden fazla iş yaratıyor. Valilik verilerine göre bu sektör 2018'de eyalete 2,7 milyar dolar çekti.

Öte yandan sosyal medyada hem yasaya karşı çıkan hem de boykotun eyaletteki işçi sınıfının zararına olacağını söyleyerek boykota karşı çıkanlar da bulunuyor.

Yeni yasanın mahkemeye götürülmesi de bekleniyor.

Kentucky'de benzer bir yasanın çıkmasının ardından bir federal yargıç bunu anayasaya aykırı bulmuştu.

Ohio'nun 2016'da çıkardığı yasa ise eyaletin valisi tarafından veto edilmişti.