Osman Sharubutu: Hayatını dinler arası barışa adayan 100 yaşındaki Ganalı müftü

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Sri Lanka'da IŞİD'in üstlendiği ve 250'den fazla kişinin öldüğü Paskalya bombalamalarının gerçekleştiği gün, Batı Afrika ülkesi Gana'nın müftüsü 100 yaşındaki Şeyh Osman Sharubutu, bir kiliseyi ziyaret etmişti.

Müftü Sharubutu'nun bu tutumu kimileri tarafından eleştirilse de, ülkedeki en üst düzey Müslüman din adamı, geride bırakacağı mirasın, dinler arası uyum ve barış olmasında kararlıydı.

Sharubutu, kiliseyi ziyaret ettiği fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

26 yıldır ülkedeki Müslüman azınlık için çalışan Şeyh Sharubutu, başkent Akra'daki Merkez Cami'nde her Cuma günü, İslam'ın köklerinin barış ve sevgide olduğunu vaaz ediyor.

BBC'ye konuşan Sözcü Aremeyao Shaibu, Sharubutu'nun amacını "İslam'ı kötülük ve nefret dini olarak gören bakışı, İslam'ın sevgi, barış ve bağışlayıcılık dini olduğu görüşüyle değiştirmeye çalışıyor." şeklinde anlatıyor.

Vaazları arasındaki bir başka başlıksa, maddiyata ilişkin. Sharubutu'nun vaazlarını dinleyen cemaat, onun maddiyata olan düşkünlüğü, açgözlülük olarak tanımladığını biliyor.

Telif hakkı Sadiq Abdulai Abu Image caption Şeyh Sharubutu ( yeşil başlıklı ) Paskalya ayininde...

Dinler arası gerginliklerde arabuluculuk yapıyor

Başkentteki Fadama mahallesindeki evinin kapısının herkese açık olduğunda da ısrarlı.

Her sabah yüzlerce kişi, evinin oradaki çeşmeden su almak için geliyor. Akşamları da bir başka kalabalık da dağıtılan sıcak yemek için toplanıyor.

Sharubutu, kişisel girişimleri ile yüzlerce öğrenciye de burs ayarlamayı başarmış.

Ülkenin yüzde 18'lik bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor ve iki dine mensup Ganalı'lar arasında tarihte bir savaş yaşanmış değil.

Zaman zaman ortaya çıkan gerilimlerde ise Sharubutu, bizzat arabulucu olarak rol üstleniyor.

2019'un başlarında, kendisi ile ilgili bir Hristiyan din adamının "ölebileceği" tahmini yapması sonrası başlayan olayları yatıştırmayı başarmıştı.

100 yaşındaki din adamı, 13 din adamının bulunduğu Ulusal Barış Konseyi'nin de üyesi.

100 yaşındaki Şeyh Sharubutu, bugüne kadar

5,000'den fazla evlilik seramonisi yönetti

4,000'den fazla cenaze namazı kıldırdı

10,000 çocuğun isim törenini yönetti

Image caption Başkent Akra'daki Sharubutu duvar çizimlerinden biri...

74 yaşında, ülkenin ilk müftüsü olan ve 26 yıldır bu görevi yürüten, Sharubutu'dan sonra yerine kimin geçeceği henüz belirlenmedi.

Yerine geçecek halefinin de, öğrencisi olacağı ve onun barışçı kimliğini devam ettireceği tahmin ediliyor.

Ancak Sharubutu, müftülük görevini henüz bırakmak niyetinde değil.

Sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklmamada bunun altını kalın bir çizgiyle vurguluyor:

"Yaşlıyım, güçlüyüm ve hayat doluyum. Görebiliyorum ve herhangi bir aletin yardımı olmadan okuyup, yazabiliyorum. Tanrıyı hayatımın merkezine almak, bana iç huzur ve dinginlik verdi."