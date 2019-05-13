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İsveç savcılığından yapılan açıklamada, Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz suçlamaları ile ilgili soruşturulmanın yeniden açılmasına karar verildiği belirtildi.

İsveç daha önce Assange'ın İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmış olması ve ifadesinin alınmasının mümkün olmayacağı nedeniyle Wikileaks kurucusu hakkındaki soruşturmayı kapatmıştı.

Ancak savcılar, Assange'ın Nisan ayında Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılıp İngiltere tarafından gözaltına alınmasıyla birlikte koşulların değiştiğini ifade etti ve soruşturmanın yeniden başlatılmasına karar verdi.

47 yaşındaki Assange İngiltere'de gözaltına alındıktan sonra, Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal etmekten suçlu bulunmuş ve 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı.

Assange, yedi yıl önce İsveç'te kendisine açılan bir cinsel taciz davası yüzünden Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınmıştı.

Tecavüz iddiaları neler?

İsveçli yetkililer, Assange'ı 2006 yılında konuşma yapmak için Stockholm'de bulunduğu sırada bir kadına tecavüz etmekle, bir diğer kadına ise cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı için sorgulamak istediklerini söylüyordu. Assange ise her iki yakınlaşmanın da kadınların rızaları dahilinde olduğunu ifade ediyordu.

Aynı yıl içinde İsveçli savcıların soruşturması kapsamında Assange hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılmış, ve Assange İngiltere'de gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Takip eden aylarda İngiltere'nin kırsal bölgesinde ev hapsindeyken İsveç'e iade edilmemek için mücadele verdi. Westminister Sulh Ceza Mahkemesi Şubat 2011'de iade kararını onadı ve daha sonra üst mahkeme de kararı destekledi.

14 Haziran 2012'de İngiltere Temyiz Mahkemesi, başvurusunun yeniden gözden geçirilmesi talebini reddetti.

Birkaç gün sonra Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı ve 16 Ağustos 2012'den beri kendisine siyasi sığınma hakkı tanıyan bu ülkenin elçiliğinde kalıyordu. Geçen ay ise İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığı açıklandı.