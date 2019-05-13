Telif hakkı Getty Images Image caption Fujairah Limanı (arşiv)

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarındaki iki Suudi petrol tankerine 'sabotaj' düzenlendiğini açıkladı.

Halid El-Falih, Fujairah Limanı yakınlarındaki Suudi tankerlerinin patlamalarda büyük hasar aldığını söyledi. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

BAE, farklı ülkelerin bandıralarını taşıyan dört geminin hedef alındığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ise, "endişe verici" diye nitelediği patlamalar hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Küresel petrol ticaretinin beşte birine yakını bu yakıt ikmali noktasından geçiyor.

ABD'nin geçtiğimiz günlerde İran'ın kendi güçlerine ve buradaki deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle limanlara takviye savaş gemileri konuşlandırması sonrası bölgedeki gerginlik tırmandı.

İran ise bu iddiaları yalanlıyor.

'Sabotaj' hakkında bilinenler

Suudi Enerji Bakanı El-Falih'in yaptığı açıklamada BAE'nin münhasır ekonomik bölgesinden geçerek Basra Körfezi'ne yol alan iki petrol tankerine saldırı düzenlendiğini söyledi.

Suudi resmi haber ajansında yer alan açıklamada, iki tankerden birinin Saudi Aramco şirketinin ABD'deki müşterilerine Suudi ham petrolü taşımakta olduğuna dikkat çekildi.

Falih, "Uluslararası toplum, petrol tankerlerinin ve deniz ulaştırmasının güvenliğini korumak için ortak sorumluluk almalı" dedi.

ABD Orta Doğu'ya Patriot füze savunma bataryası ve savaş gemisi gönderiyor