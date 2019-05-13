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Suriye'de El Kaide'nin eski uzantısı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) grubunun lideri Ebu Muhammed el Colani İdlib'i savunmak için destekçilerine "silah alıp savaşa katılın" mesajı verdi.

Pazar günü bir video kaydı yayınlanan El Colani "Eli silah tutan herkesi savaş alanına çağırıyoruz" dedi.

Suriye hükümet güçleri ve Rusya son haftalarda HTŞ'nin elinde tuttuğu bölgelere bombardıman ve hava saldırılarını arttırmıştı.

Videoda kamuflaj üniforması içinde görüntülenen ve yere bağdaş kurarak oturan el Colani Nisan ayından bu yana İdlib'e saldırılara artışın "tüm önceki anlaşmalar ve konferansların öldüğü anlamına geldiğini" söyledi.

Video röportajın Hama'nın kuzeyinde kırsal bir bölgede yapıldığı açıklandı.

Moskova ve Şam cihatçı örgütleri Rusya'nın Hmeymim hava üssüne saldırmakla suçluyor.

El Colani ise mesajlarında Hmeymim üssünün hava operasyonlarında kullanıldığını söyeyerek, düzenledikleri saldırıları savundu.

3 yıl öncesine kadar El Kaide'nin Suriye kolu olan ve Nusra cephesi olarak bilinen grup, El Kaide ile bağlarını kopardığını açıklamış ve HTŞ adını aldığını duyurumuştu.

İdlib'de kendi oluşturduğu 'sivil yönetime bağlanmaları' için zaman zaman diğer muhalif gruplarla çatışmalara girdi.

Şu an İdlib'de 20 bin civarında savaşçısı olan HTŞ, İdliblilerin anlattığına göre, IŞİD'inkine benzer radikal dini kurallara uyması için halka baskı yapıyor.

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3 milyon kişinin yaşadığı İdlib, Eylül ayında Rusya ile Türkiye arasında Suriye güçlerinin saldırısından korumak için çatışmasızlık bölgeleri anlaşması kapsamına alınmıştı.

Ancak cihatçıların belirlenen bölgelerden çekilmeyi reddetmesinin ardından anlaşma uygulamaya konamadı.

Suriye güçleri ve müttefikleri son haftalarda HTŞ'nin elindeki bölgeye saldırıları yoğunlaştırmış durumda. Bölgede onlarca sivilin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin de evlerini terk ettiği ifade ediliyor.

Suriye hükümet güçleri son günlerde bazı kasabaları cihatçıların elinden geri aldı.

BM, 29 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında 180 bin kişinin hava saldırıları nedeniyle yerinden edildiğini açıkladı.

Merkezi Londra'da bulunan İnsan Hakları için Suriye Gözlemevi bombardımanda 120 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.