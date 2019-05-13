Almanya camilere dış kaynakları kesmek için 'cami vergisi' getirmeyi düşünüyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Yeni Zelanda'da cami saldırılarının ardından Berlin'de Şehitlik Cami önünde polis nöbet tutarken.

Almanya federal hükümetinin camilere dış kaynak akışını durdurmak için bir çeşit cami vergisi getirme tasarısına ülke içinde destek artıyor.

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre parlamentonun bu konuda yönelttiği sorulardan birine hükümet "bunun muhtemel bir yol" olacağını söyledi.

Cami vergisi ülkede vergi mükelleflerinden alınan "kilise vergisine" benzer şekilde toplanacak. Almanya'da kiliselerin gelirinin yüzde 70'i vergilerden elde ediliyor.

'Cami vergisiyle' İslami kuruluşların yurtdışından gelen "anti-demokratik ya da radikal" kaynaklara bağlılığını azaltma hedefleniyor.

Almanya'da eyaletlerin bazıları bu fikre destek verdiklerini açıkladı.

Gazeteye konuşan Mecklenburg- Batı Pomerania bölgesel eyaletinin içişleri bakanlığı "Muhtemel radikalleşme de dahil yabancı etkisini azaltmak için kilise modeline dayalı cami finansmanına açık olduklarını" söyledi.

Baden-Wuerttemberg eyaleti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de "Hem ilahiyat içeriği hem de siyasi görüş anlamında" dış etkilerin tehdidine dikkat çekerek "En kötü durumda bu radikal İslamcı, anti-demokratik içerik ve niyetleri kapsıyor" dedi.

'Almanca vaaz verilsin'

Almanya'da yaşayan yaklaşık 6 milyon Müslümanın gittiği camilerin mali kaynaklarının Türkiye ya da Arap ülkelerinden gelmesi bir süredir tartışmalara yol açıyordu.

Almanya'da önde gelen muhafazakâr politikacılardan Andreas Scheuer, ülkedeki camilerde Almanca vaaz verilmesi ve camilerin Türkiye ile Suudi Arabistan'dan finansmanına son verilmesi gerektiğini söylemişti.

Ülkedeki camilerin çoğu Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği" (DİTİP) adlı yapılanmaya bağlı.

DİTİP'in, genel başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu'na göre, Almanya'da 900'u cami olmak üzere bine yakın derneği var.

Almanya, kendi sınırları içerisinde yaşayan ve Fethullah Gülen Cemaat ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişilere karşı casusluk faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle Türkiye'yi suçlamıştı.

Almanya ile Türkiye arasında 2017 yılında iki Alman bakan Spiegel gazetesine açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "bazı camiler aracılığıyla Almanya'ya tehlikeli ideolojileri taşınmaması" gerektiği yorumunda bulunmuştu.

Almanya'da bazı camiler radikal görüşleri yaydığı gerekçesiyle kapatıldı.