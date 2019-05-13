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IŞİD 2014'te Irak'taki Ezidi köylerini basıp, 6 binden fazla kadın ve çocuğu kaçırdı.

Meryem onlardan biri. 12 yaşında kaçırıldıktan sonra 4 yıl boyunca 8 erkeğe satıldı, tecavüze uğradı, köle olarak kullanıldı.

Meryem kaçıp evine dönmeyi başardı peki yaşadığı travmanın etkileriyle baş etmeye çalışıyor.

Ancak Irak'ta psikolojik destek alabilmek çok zor.

Son 40 yılda ülkenin geçirdiği üç büyük savaş, bir darbe, iki işgal, yıllarca süren bombardımanlar, mezhep savaşı ve IŞİD saldırılarının, Irak halkının hâletiruhiyesinde büyük etkisi oldu.

Ancak ülkede her 300 bin kişiye bir psikiyatrist düşüyor ve sadece bir tane ruh ve sinir hastalıkları hastanesi var.

Bazıları yabancı ülkelerce finanse edilen mobil psikiyatristler, Meryem gibi Iraklılara psikolojik destek vermeye çalışıyor.