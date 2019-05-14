Fotoğraftaki çocuk: Irak'ta napalm saldırısında kaybettiği ailesini yaklaşık 30 yıl sonra buldu

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Amar Kamin 1991'de, henüz küçük bir çocukken, Irak'ta dönemin Saddam yönetiminin Basra'ya yaptığı Napalm saldırısında ağır yaralanmış ve ailesini kaybetmişti.

İngiliz milletvekili Emma Nicholson, Amar'ı bir mülteci kampında bulduğunda Amar ölmek üzereydi.

Amar'ın tüm ailesinin öldüğü söylenince onu alıp İngiltere'ye götürdü ve Amar tedavisi sonrası hayatına burada devam etti.

Aradan geçen 30 yıla yakın sürede Amar hep öksüz olduğuna, ailesinden geriye kimsenin kalmadığına inandı. Ta ki geçen yıl aldığı bir video mesaja kadar.

BBC Panorama ekibi Amar'ın annesinin izini sürdü ve anne ile oğulun 30 yıl sonra Irak'ta kavuşma anını görüntüledi.