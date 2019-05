Telif hakkı Getty Images Image caption Doris Day adını 1950li yılların sinemasına altın harflarle yazdırdı.

Hollywood'un efsane aktrislerinden Doris Day, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Şarkıcılıktan oyunculuğa geçen Amerikalı aktris, 1950li yıllarda rol aldığı Calamity Jane ve Pillow Talk filmleri ile The Man Who Knew Too Much filminde söylediği Que Sera, Sera şarkısıyla sinema tarihinin unutulmazları arasında yer aldı.

Doris Day, birlikte rol aldığı Rock Hudson ile 1950li ve 60lı yıllarda gişe rekorları kıran çok sayıda filmde rol aldı.

Doris Day'in adını taşıyan Hayvan Hakları Vakfı, Amerikalı aktrisin Pazartesi günü, California'da Carmel Vadisi'ndeki evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Day'in 'ilerleyen yaşından ötürü yaşadığı sağlık sorunları ve son zamanlarda geçirdiği zatürre nedeniyle' yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tam adı Doris Mary Ann Von Kappelhoff olan aktris, kariyerine 1939 yılında Les Brown adlı bir grupla şarkıcı olarak sahne alarak başladı.

Daha sonra gruptan ayrılan Doris Day, 1948 yılında sinema oyunculuğuna yöneldi.