Ünlü aktris Felicity Huffman, kızını üniversiteye sokmak için rüşvet verdiğini kabul etti

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Amerikalı aktris Felicity Huffman, kızına ülkenin seçkin bir üniversitesinde yer ayarlamak için rüşvet verdiği suçunu mahkemede kabul etti.

Türkiye'de Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) ismiyle yayınlanan dizinin yıldızı, kızının üniversiteye giriş sınav sonuçlarının düzeltilmesi karşılığında 15 bin dolar ödediğini doğruladı.

56 yaşındaki Emmy ödüllü yıldız, geçen ay yaptığı açıklama ile, suçunun tüm sorumluluğunu aldığını belirtmişti.

Savcılık makamı Huffman için, dört aylık hapis ve 20 bin dolar para cezası talep ediyor.

Amerikalı ünlü aktris ile birlikte toplam 50 kişi, aynı suçla yargılanıyor.

Soruşturma sonunda suçlanan zengin velileler arasında, rüşvetle sınav sonuçlarını değiştirtmek yanında, çocuklarını sporda yetenekli göstermek için fotoğraf manipülasyonu yapanlar da yer alıyor.

Huffman gizlice kayda alındı

Üniversite sınavını hile ile kazanan bu zengin ailelerin çocukları, ülkedeki Yale, Georgetown ve Stanford gibi seçkin üniversitelere yerleşmişti.

Ailelerin ve bazı atletizm antrenörlerinin yargılandığı davada, çocuklardan hiçbirine suçlama yöneltilmedi.

Davadaki en ünlü isim olan Felicity Huffman, Pazartesi günü davaya gelişi sırasında, muhabirlerin sorularını yanıtlamadı.

Duruşmayı takip eden muhabirler, ünlü aktrisin suçunu kabul ettiği sırada ağladığını aktardı.

Mahkeme kayıtlarına göre 56 yaşındaki aktris, yakalanarak, savcılık makamı ile işbirliği yapmaya başlayan sahtekarlık düzeninin başındaki William Singer tarafından gizlice kayda alındı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Felicity Huffman'ın yine ünlü bir oyuncu olan eşi William H. Macy suçlanmadı

13 veli suçunu itiraf etti

Büyük kızı Sophia, annesinin rüşvet vermesi sonucu 1600 puanlık testten 1420 uan aldı. Bir sene önce ise aynı sınavda 400 puan daha az yapmıştı.

Aktris, "pişmanlık ve utanç duyduğu" bu sahtekarlıktan kızının haberi olmadığını da açıkladı.

Felicity Huffman'ın yine ünlü bir oyuncu olan eşi William H. Macy ise Singer isimli kişi ile temasa geçmiş olmasına karşın suçlanmadı.

13 velinin daha suçunu itiraf ettiği davada Huffman ile ilgili karar 13 Eylül'de açıklanacak.