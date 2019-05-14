Telif hakkı Ayuntamiento de Estepona

İspanya'nın güneyindeki turistik Estepona kasabasında belediyenin iki sokağı birbirine bağlamak için inşa ettiği 38 metrelik kaydırak, bazı kişilerin yaralanması üzerine hizmete girmesinden 24 saat sonra yasaklandı.

Belediye yaralanma haberleri üzerine 10 dakikalık yolu birkaç saniyeye indiren 33 derece eğimli çelik kaydırağın ne kadar güvenli olduğuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Perşembe günü açılan kaydırağı ilk gün binden fazla kişinin sorunsuz kullandığı belirtildi.

Ancak YouTube'a yansıyan bir videoda bir kadının kaydırakta kontrolsüz bir şekilde hızla aşağı doğru sürüklendiği ve kaydırağın ucuna geldikten sonra 'uçarak' yere çakıldığı görülüyor.

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'İki metre uçtum'

Söz konusu kadın, Twitter'da daha sonra morarmış dirseklerinin fotoğrafını paylaştığı mesajında "Kaydırak berbat. Denedim ve her yerim yara bere içinde. İki metre uçtum ve polisler beni görünce gülmeye başladılar" dedi.

Belediye bunun, kurallara uyulmamasından kaynaklanan 'münferit' bir olay olduğunu savundu. Söz konusu kurallara göre, kaydırağa yatarak değil oturarak binmek gerekiyor.

Ayrıca kaydırağı tek seferde bir kişinin kullanması öneriliyor. Bazı YouTube videolarında ise durmayı başaramayan kişilerin üst üste bindiği görülüyor.

Kaydırak, sosyal medyada da alay konusu oldu.

Bazı kullanıcılar, "Diş hekimleri ellerini ovuşturuyor olmalı" derken, başka bir Twitter kullanıcısı "Sarhoş bir turistin kaydırakta ölmesini mi bekliyorlar?" diye yazdı.