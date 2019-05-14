Suudi Arabistan'daki iki adet petrol pompa istasyonuna 'silahlı drone ile saldırı düzenlendi'

Telif hakkı Getty Images Image caption Aramco'nun bir tesisi

Suudi Arabistan, iki adet petrol pompa istasyonuna drone ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Suudi Arabistan bu saldırıları 'korkakça işlenmiş bir terör olayı' olarak tanımladı.

Suudi Arabistan Endüstri ve Maden Kaynakları Bakanı Halid El-Falih, saldırının küçük çapta bir yangına yol açtığını ancak yangının kontrol altına alındığını, bu yüzden küçük bir arızanın meydana geldiğini belirtti. Bu durumun petrol üretimini ve ihracatını kesintiye uğratmasını beklemediklerini ekledi.

Suudi Arabistan devlet şirketi Aramco'ya ait olan istasyonlara saldırı haberinin ardından petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

Ham petrolün vadeli varil fiyatı yüzde 1,38 yükseldi.

Ülkenin başkenti Riyad'ın 320 kilometre batısında bulunan istasyonlara gerçekleştirilen saldırıyı, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşta karşısında durduğu isyancı Şii Husiler üstlendi.

İran destekli Husilerin yayın organından yapılan açıklamada, yedi adet drone ile Suudi Arabistan'a karşı 'büyük bir askeri operasyonun' düzenlendiği aktarıldı.

Pazar günü 'sabotaj saldırısı'

Pazar günü de ikisi Suudi Arabistan, biri Norveç, biri Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere dört adet petrol tankeri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Füceyre emirliğinden yola çıktıkları sırada hedef alınmıştı.

Endüstri ve Maden Kaynakları Bakanı Halid El-Falih, kimin nasıl yaptığına dair detayları açıklamadığı olay kapsamında iki adet petrol tankerine 'sabotaj saldırısı' düzenlendiğini belirtti.

ABD merkezli gazete Wall Street Journal, ABD'ye göre bu salıdırının arkasında İran'ın olabileceğini belirtti.

Ancak İran bu iddiaları reddetti.

'Hürmüz Boğazı'ndaki petrol nakliyatını bloke ederiz'

Halid El-Falih, bu saldırıların küresel petrol arzını hedef aldığını belirterek 'İran tarafından Yemen'de desteklenen Husi militanlar gibi terör odaklarına' karşı savaşmak gerektiğini açıkladı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon dört yıldır Husilere karşı savaşıyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Husiler daha önce drone ve füze saldırısı düzenlemiş olsa da ilk defa bir Aramco tesisi dronelar tarafından hedef alındı.

Bu son saldırılar bölgede özellikle ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymasıyla beraber alevlenen gerginliğin bir göstergesi.

İran daha önce yaptırımların enerji ithalatını tehdit etmesi takdirinde Hürmüz Boğazı'ndaki petrol nakliyatını bloke edebileceğini söylemişti.

ABD, geçen hafta bölgeye hava araçları ve savunma füzeleri gönderdi.