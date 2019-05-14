Trump: Orta Doğu'ya 120 bin asker planı yalan haber ama gerkirse çok daha fazlasını gönderirdik

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Amerikan New York Times gazetesi, Beyaz Saray'da Perşembe günü yapılan bir ulusal güvenlik toplantısında İran'ın Amerikan güçlerine saldırması ya da nükleer silah geliştirme faaliyetlerini hız vermesi durumunda Orta Doğu'ya sayısı 120 bin askere kadar çıkabilecek bir kuvvet gönderilmesini öngören bir harekât planı sunulduğunu yazdı.

Donald Trump ise haberi yalanladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Bunun yalan haber olduğunu düşünüyorum, tamam mı? Böyle bir adım atar mıydım? Kesinlikle. Ama böyle bir plan yapmadık. Umarım böyle bir planımız olmaz. Ama olursa, bundan çok daha fazla asker gönderirdik. Bu haber nerede yayınlanmıştı? New York Times. New York Times yalan haberdir" dedi.

Gazetenin Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre, toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Danford, CIA Başkanı Gina Haspel ve Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats da katıldı.

New York Times, İran için harekât planı hazırlanması talebinin Bolton önceliğindeki 'şahinler'den geldiğini öne sürdü. Harekât planının İran'ın işgal edilmesini öngöremediği, böyle bir adımın daha fazla asker gerektireceği belirtiliyor.

'Harekât planı İran'ın işgalini öngörmüyor'

Gazete, İran konusunda sert çıkışlarıyla bilinen Bolton'ın 10 yıldan uzun bir süre önce Tahran'a karşı askeri yollara başvurulmasını önerdiği, ancak dönemin Başkanı George W. Bush'un bu öneriyi reddettiğini anımsattı.

Haberde "ABD'yi Afganistan ve Suriye'den çıkarmak isteyen Trump'ın bu kadar çok sayıda Amerikan askerini yeniden Orta Doğu'ya gönderip göndermeyeceği bilinmiyor. Trump'ın gönderilmesi düşünülen asker sayısı ve planın diğer ayrıntıları konusunda bilgilendirip bilgilendirilmediği de belli değil" denildi.

Pazartesi günü Trump'a İran'da bir rejim değişikliği peşinde olup olmadığı sorulmuştu. Trump bu soruyu "İran konusunda neler olacağını göreceğiz. Bir şeyler yaparlarsa bu çok büyük bir hata olur" diye yanıtlamıştı.

Gazetenin haberinde İran'ın nükleer politikası ve Orta Doğu'daki niyetleri konusunda gerginliğin tırmandığı bir dönemde Tahran'a nasıl yanıt verileceği konusunda yönetimde ciddi görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çekilerek şöyle deniyor:

"Bazı üst düzey yetkililere göre, çok erken bir aşamada olmasına rağmen planlar, İran'dan kaynaklanan tehditlerin ne kadar ciddi olduğuna işaret ediyor. Soruna diplomatik yollardan çözüm bulunmasını isteyen bazıları ise planın yeni bir saldırganlığa karşı İran'ı korkutma taktiği olduğunu söylüyor."

"Pazartesi günü bir araya geldiği Avrupalı müttefikleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya İran'la yaşanan gerginliğin kazara kontrolden çıkabileceğinden kaygı duyduklarını aktardı.

"Yarım düzineden fazla Amerikan ulusal güvenlik yetkilisi, adların açıklanmaması koşuluyla güncellenmiş plan hakkında New York Times'a konuşmayı kabul etti. Shanahan ve Orgeneral Dunford'ın sözcüleri ise konuşmayı reddetti.

"Plan hakkında bilgilendirilen bazı yetkililer, gönderilmesi düşünen asker sayısının fazlalığı konusunda şoke oldular. 120 bin asker, 2003'te Irak'ın işgal eden Amerikan kuvvetlerinin sayısına yakın."

'Tahran'a saldırabileceği daha fazla hedef'

"Bu denli güçlü bir hava, kara ve deniz kuvvetinin konuşlandırılması, Tahran'a saldırabileceği daha fazla hedef ve bunu yapması için daha fazla neden sunmak anlamına da geliyor ve bu durum, ABD'nin bir çatışmanın içine çekilmesi riskini de beraberinde getiriyor."

"Böyle bir adım, eski Başkan Barack Obama'nın 2011'de Irak kararıyla başlayan Orta Doğu'daki ABD askeri varlığının geri çekilmesine yönelik süreç de tersine çevrilmiş olacak."